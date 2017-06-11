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    Источник: Доннарумма решил продлить контракт с «Миланом»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов и дальше выступать за итальянский клуб. Как сообщается, голкипер решил продлить контракт, который истекает в июне 2018 года. «Милан» согласен платить футболисту 4 миллиона евро в год. В свою очередь агент Доннаруммы хотел бы, чтобы игрок имел бы возможность без особых проблем покинуть клуб, если «Милан» в скором времени не станет постоянным участником Лиги чемпионов.

    В завершившемся сезоне Доннарумма провел в чемпионате Италии 38 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.

    Источник: Football Italia

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    11.06.2017 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 12 июня 2017, 17:53

      Слава богу=)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июня 2017, 11:36

      Замечательная новость. Жаль, не официальная ещё...

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