Источник: Доннарумма решил продлить контракт с «Миланом»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов и дальше выступать за итальянский клуб. Как сообщается, голкипер решил продлить контракт, который истекает в июне 2018 года. «Милан» согласен платить футболисту 4 миллиона евро в год. В свою очередь агент Доннаруммы хотел бы, чтобы игрок имел бы возможность без особых проблем покинуть клуб, если «Милан» в скором времени не станет постоянным участником Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне Доннарумма провел в чемпионате Италии 38 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.