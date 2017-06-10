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  • Агент: «Головин в «Арсенале»? Приятная информация, но пока без комментариев»

Агент: «Головин в «Арсенале»? Приятная информация, но пока без комментариев»

10 июня 2017, 12:15
5

Агент Олег Артемов, представляющий интересы хавбека ЦСКА Александра Головина, не стал комментировать возможный интерес к 21-летнему игроку со стороны «Арсенала». При этом он назвал данную информацию приятной.

Сегодня СМИ сообщили, что полузащитник армейцев может перебраться в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро.

«Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (5)
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серега кашин
1497086956
арсенал головина и даром не возьмет
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Popularov
1497087025
Никого в сборной выделить НЕЛЬЗЯ! Командной игры НЕ БЫЛО, а было без системное ХАОТИЧНОЕ броуновское движение. С венгрией были голы, но не было игры, а здесь ни игры, и ни голов! Одни КОСЯКИ. Это был АНТИФУТБОЛ в исполнении Головина! Как он БЕЗОБРАЗНО сыграл. Везде совал свой нос и ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ! С дуру лупил МИМО, брал игру на себя и ПАРТАЧИЛ, фолил и нарушал правила и опять ПАРТАЧИЛ. ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ! Больше всего в этой игре, и без надобности, фолил Головин, а это признак безобразной игры и плохой функциональной подготовки! Не было командной игры и Головин был предоставлен сам по себе. Головин видел только себя, а про остальных он забыл. Головин! Кто так БЕЗОБРАЗНО играет! Головин, своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, делал всё, чтобы все атаки сборной прерывались на начальной стадии развития. Не было СЫГРАННОСТИ у игроков сборной, а отсюда и плохая игра в атаке. Навесы сборной все были мимо и никто не успевал зацепиться за мяч. Мяч забили со стандарта, а не с игры. И то случайно Васин подключился, когда сборная уже проигрывала. Хорошо, что ещё не промазал. С грехом пополам, сборная ВЫМУЧИЛА ничью и сыграла на ТРИ с двумя МИНУСАМИ!!!
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paracetamol
1497092123
Брать Головина - это головотяпство.
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КАРАТ
1497099698
Если на КК себя проявит можно и дороже продать
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nik55
1497102976
эту утку кто придумал ?
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