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    Агент: «Головин в «Арсенале»? Приятная информация, но пока без комментариев»

    Агент Олег Артемов, представляющий интересы хавбека ЦСКА Александра Головина, не стал комментировать возможный интерес к 21-летнему игроку со стороны «Арсенала». При этом он назвал данную информацию приятной.

    Сегодня СМИ сообщили, что полузащитник армейцев может перебраться в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро.

    «Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

    В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 12:15
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 10 июня 2017, 16:56

      эту утку кто придумал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 10 июня 2017, 16:01

      Если на КК себя проявит можно и дороже продать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:55

      Брать Головина - это головотяпство.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 10 июня 2017, 12:30

      Никого в сборной выделить НЕЛЬЗЯ!
      Командной игры НЕ БЫЛО, а было без системное ХАОТИЧНОЕ броуновское движение.
      С венгрией были голы, но не было игры, а здесь ни игры, и ни голов!
      Одни КОСЯКИ.

      Это был АНТИФУТБОЛ в исполнении Головина!

      Как он БЕЗОБРАЗНО сыграл.
      Везде совал свой нос и ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ!
      С дуру лупил МИМО, брал игру на себя и ПАРТАЧИЛ, фолил и нарушал правила и опять ПАРТАЧИЛ. ПАРТАЧИЛ! ПАРТАЧИЛ!
      Больше всего в этой игре, и без надобности, фолил Головин, а это признак безобразной игры и плохой функциональной подготовки!
      Не было командной игры и Головин был предоставлен сам по себе.
      Головин видел только себя, а про остальных он забыл.

      Головин! Кто так БЕЗОБРАЗНО играет!

      Головин, своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, делал всё, чтобы все атаки сборной прерывались на начальной стадии развития.
      Не было СЫГРАННОСТИ у игроков сборной, а отсюда и плохая игра в атаке.
      Навесы сборной все были мимо и никто не успевал зацепиться за мяч.
      Мяч забили со стандарта, а не с игры.
      И то случайно Васин подключился, когда сборная уже проигрывала.
      Хорошо, что ещё не промазал.

      С грехом пополам, сборная ВЫМУЧИЛА ничью и сыграла на ТРИ с двумя МИНУСАМИ!!!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 июня 2017, 12:29

      арсенал головина и даром не возьмет

      -1
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