Агент: «Головин в «Арсенале»? Приятная информация, но пока без комментариев»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы хавбека ЦСКА Александра Головина, не стал комментировать возможный интерес к 21-летнему игроку со стороны «Арсенала». При этом он назвал данную информацию приятной.

Сегодня СМИ сообщили, что полузащитник армейцев может перебраться в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро.

«Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.