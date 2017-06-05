Сорокин доволен выполнением волонтерской программы ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин гордится тем, как продвигается выполнение волонтерской программы перед стартом чемпионата мира-2018. Он с радостью отметил, что на некоторые позиции конкурс составлял 160 человек на место.

«Я очень доволен выполнением волонтерской программы. Честно – не ожидали такого размаха. Мы достигли рекордной цифры в 177 тысяч заявок из 190 стран. На отдельные позиции, например, на работу с командой, конкурс достигал 160 человек на место.

Ни один вуз мира не может похвастаться такой конкуренцией. Это подлинный интерес, он не может быть подогнан или сфабрикован. Это хороший фактор для объединения молодежи вокруг такого глобального проекта, как чемпионат мира», – заявил Сорокин.