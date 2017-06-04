Зинченко: «Закрепиться в составе «Манчестер Сити» – моя цель номер один»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который провел минувший сезон на правах аренды за ПСВ, подчеркнул, что намерен побороться за место в составе английской команды. Также украинский футболист поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Закрепиться в «Сити» — моя цель номер один. Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда еще сыграется, Пеп воплотит свои идеи и следующий сезон будет намного интереснее.

На установке на игру он отдается так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против «Баварии» в Мюнхене в предсезонном турнире. Установка у нас растянулась минут на 40. Но ты не устаешь, тебе интересно. Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку», – сказал Зинченко.