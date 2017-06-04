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    Зинченко: «Закрепиться в составе «Манчестер Сити» – моя цель номер один»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который провел минувший сезон на правах аренды за ПСВ, подчеркнул, что намерен побороться за место в составе английской команды. Также украинский футболист поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    «Закрепиться в «Сити» — моя цель номер один. Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда еще сыграется, Пеп воплотит свои идеи и следующий сезон будет намного интереснее.

    На установке на игру он отдается так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против «Баварии» в Мюнхене в предсезонном турнире. Установка у нас растянулась минут на 40. Но ты не устаешь, тебе интересно. Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку», – сказал Зинченко.

    Источник: ua.tribuna

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    04.06.2017 12:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 июня 2017, 17:26

      Талантливого парня надо только похвалить за то, что ставит себе вы- сокую цель-мечту,и за то что уже в заявке" мансити". В футболе не всё легко и просто для молодых футболистов,надо быть талантом чтобы попасть в солидный европейский клуб(бабки и блат не помогут)и супер талантом чтобы сразу заиграть на высоком уровне, не всем дано и если ты ещё с Восточной Европы.Хочется пожелать ему успехов в достижении своей цели.

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      Рейтинг: +36

      roma3003 4 июня 2017, 14:59

      чтобы закрепиться в ман сити, сначала нужно хоть где-то закрепиться

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 13:19

      твой уровень Уфа и не больше и не меньше

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Garrincha58 4 июня 2017, 15:30

      Ну наверное больше раз Пеп взял

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июня 2017, 13:09

      Все бы хорошо,но вот не стоило сразу туда переходить,теперь по арендам мотаться будет

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Asbjorn 4 июня 2017, 15:30

      Да и по арендам неплохо. Не как мелкадзе в тосно

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июня 2017, 12:17

      Пусть дерзает, талантливый парень,удачи ему.

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