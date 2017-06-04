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    Буффон, проигравший третий финал Лиги чемпионов, назвал большим разочарованием поражение от «Реала»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался сильно разочарован поражением от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов. По словам 39-летнего стража ворот, игроки туринцев сделали все для победы в турнире.

    «Это большое разочарование. Мы считали, что сделали все необходимое, чтобы сыграть в этом финале и, наконец, выиграть его.

    Мы отлично провели первый тайм, в котором мы доставили огромные проблемы «Реалу», поэтому мы просто шокированы. Видимо, чтобы завоевать этот трофей мы должны быть сильнее всех невзгод.

    Во второй половине встречи сказался класс и мощь мадридцев, а также опыт побед в подобных матчах. Они выиграли заслуженно», – сказал Буффон.

    Напомним, что для многолетнего вратаря «старой синьоры» это третий проигранный финал Лиги чемпионов. В 2003 году «бьянконери» уступили «Милану» (0:0, 2:3 – по пенальти), а в 2015-м – «Барселоне» (1:3).

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 00:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2017, 02:54

      Слова справедливого и умного человека...не орет что судья матч испортил

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:22

      Я уже писал. Буффон не дружит с ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 4 июня 2017, 01:09

      Пока Реал был сильнее..покажи в новом сезоне, ДжиДжи! ЛЧ никуда не денется.

      1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 01:02

      Ну объективно,Юве 2 тайм провел слабее чем 1!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 июня 2017, 00:54

      НЕ надо никого жалеть! Жалость плохое чувство! Обе команды играли классно! Но Реал Был лучше!!!

      1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 00:37

      Отлично сказал ДжиДжи!!! Верю в тебя!!! Ты самый ЛУЧШИЙ!!! и искренние поздравления Болельщикам Реала!!!

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