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  • Буффон, проигравший третий финал Лиги чемпионов, назвал большим разочарованием поражение от «Реала»

Буффон, проигравший третий финал Лиги чемпионов, назвал большим разочарованием поражение от «Реала»

4 июня 2017, 00:33
6

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался сильно разочарован поражением от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов. По словам 39-летнего стража ворот, игроки туринцев сделали все для победы в турнире.

«Это большое разочарование. Мы считали, что сделали все необходимое, чтобы сыграть в этом финале и, наконец, выиграть его.

Мы отлично провели первый тайм, в котором мы доставили огромные проблемы «Реалу», поэтому мы просто шокированы. Видимо, чтобы завоевать этот трофей мы должны быть сильнее всех невзгод.

Во второй половине встречи сказался класс и мощь мадридцев, а также опыт побед в подобных матчах. Они выиграли заслуженно», – сказал Буффон.

Напомним, что для многолетнего вратаря «старой синьоры» это третий проигранный финал Лиги чемпионов. В 2003 году «бьянконери» уступили «Милану» (0:0, 2:3 – по пенальти), а в 2015-м – «Барселоне» (1:3).

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Реал Буффон Джанлуиджи
Комментарии (6)
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Lab[44]
1496525839
Отлично сказал ДжиДжи!!! Верю в тебя!!! Ты самый ЛУЧШИЙ!!! и искренние поздравления Болельщикам Реала!!!
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Almazovich
1496526853
НЕ надо никого жалеть! Жалость плохое чувство! Обе команды играли классно! Но Реал Был лучше!!!
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vanchope34
1496527375
Ну объективно,Юве 2 тайм провел слабее чем 1!
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xLINDAx
1496527755
Пока Реал был сильнее..покажи в новом сезоне, ДжиДжи! ЛЧ никуда не денется.
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Decorhome
1496532164
Я уже писал. Буффон не дружит с ЛЧ
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алекс88
1496534081
Слова справедливого и умного человека...не орет что судья матч испортил
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