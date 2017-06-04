Буффон, проигравший третий финал Лиги чемпионов, назвал большим разочарованием поражение от «Реала»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался сильно разочарован поражением от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов. По словам 39-летнего стража ворот, игроки туринцев сделали все для победы в турнире.

«Это большое разочарование. Мы считали, что сделали все необходимое, чтобы сыграть в этом финале и, наконец, выиграть его.

Мы отлично провели первый тайм, в котором мы доставили огромные проблемы «Реалу», поэтому мы просто шокированы. Видимо, чтобы завоевать этот трофей мы должны быть сильнее всех невзгод.

Во второй половине встречи сказался класс и мощь мадридцев, а также опыт побед в подобных матчах. Они выиграли заслуженно», – сказал Буффон.

Напомним, что для многолетнего вратаря «старой синьоры» это третий проигранный финал Лиги чемпионов. В 2003 году «бьянконери» уступили «Милану» (0:0, 2:3 – по пенальти), а в 2015-м – «Барселоне» (1:3).