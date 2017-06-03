Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райола хочет гарантий для Доннаруммы об участии «Милана» в Лиге чемпионов

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продолжает раздумывать над подписанием нового контракта с клубом, сообщает Corriere della Sera. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года.

    Агент Мино Райола, который представляет интересы 18-летнего футболиста, настаивает на включении в новый договор нескольких специфических пунктов. В частности, он требует от руководства клуба, чтобы у игрока был шанс покинуть команду, если проект под руководством новых китайских владельцев клуба не принесет плоды. В данном случае имеется ввиду то, что «Милан» должен в следующем сезоне выйти в Лигу чемпионов. Кроме того, предлагается включение пункта об отступных, в случае потенциального трансфера. Сумма этой компенсации указывается в размере 100 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Доннарумма сыграл в 41 матче за «Милан», пропустив в них 49 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Милан чемпион 3 июня 2017, 14:57

      пускай включают пункт о 100мл, не думаю что найдутся отчаяные клубы которые за 100 купят 19-20летнего НЕ СТАБИЛЬНОГО вратаря...
      за эти деньги Милан 3х игроков достойного уровня купят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:23

      Чем дальше в лес , тем больше ДРОВ ! Лишь бы агент не загубил молодое дарование !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 3 июня 2017, 13:07

      С такими покупками сложно будет за ЛЧ бороться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 11:33

      В лигу Европы то чудом попали...какая нахххх лч...за летний период играть не научатся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > алекс88 3 июня 2017, 12:33

      Пока только в квалификацию ЛЕ. Да нормально всё в след-ем сезоне будет. Ну, поглядим)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 июня 2017, 11:18

      Судя по активности Милана на трансферном рынке, на ЛЧ они нацелены более чем серьезно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11