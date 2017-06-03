Райола хочет гарантий для Доннаруммы об участии «Милана» в Лиге чемпионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продолжает раздумывать над подписанием нового контракта с клубом, сообщает Corriere della Sera. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года.

Агент Мино Райола, который представляет интересы 18-летнего футболиста, настаивает на включении в новый договор нескольких специфических пунктов. В частности, он требует от руководства клуба, чтобы у игрока был шанс покинуть команду, если проект под руководством новых китайских владельцев клуба не принесет плоды. В данном случае имеется ввиду то, что «Милан» должен в следующем сезоне выйти в Лигу чемпионов. Кроме того, предлагается включение пункта об отступных, в случае потенциального трансфера. Сумма этой компенсации указывается в размере 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Доннарумма сыграл в 41 матче за «Милан», пропустив в них 49 голов.