«Милан» поднял предложение по зарплате Доннаруммы до 4,5 миллионов

Руководство «Милана» сделало новое предложение голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме по контракту, сообщает Sky Sport Italia. Итальянцы готовы платить своему 18-летнему таланту 4,5 миллиона евро за сезон. Это предложение превышает предыдущее на миллион евро. Агент футболиста Мино Райола взял несколько дней на раздумье. Он также настаивает на включение в контракт пункта об отступных, которые видятся ему в районе 100 миллионов евро.

Напомним, что действующее соглашение футболист с клубом рассчитано до середины 2018 года.