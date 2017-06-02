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    «Милан» поднял предложение по зарплате Доннаруммы до 4,5 миллионов

    Руководство «Милана» сделало новое предложение голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме по контракту, сообщает Sky Sport Italia. Итальянцы готовы платить своему 18-летнему таланту 4,5 миллиона евро за сезон. Это предложение превышает предыдущее на миллион евро. Агент футболиста Мино Райола взял несколько дней на раздумье. Он также настаивает на включение в контракт пункта об отступных, которые видятся ему в районе 100 миллионов евро.

    Напомним, что действующее соглашение футболист с клубом рассчитано до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 июня 2017, 12:41

      Мне кажется Милан сейчас не в тех кондиция чтобы держать у себя вратаря за 100 млн. Конечно он отличный вратарь, но не лучше ли купить 2-3 нормальных игрока на базе которых можно строить новую команду?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:48

      А 100 млн . это не жирно ? Очень хочет заработать на пацане .

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