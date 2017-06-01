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    Останки Гаринчи были похищены из фамильного склепа

    Стало известно, что останки легендарного бразильского футболиста Гарринчи исчезли из фамильного склепа, в котором он был похоронен с четырьмя членами семьи. Работники кладбища заявили, что останки были извлечены более пяти лет назад по просьбе одного из родственников Гарринчи. Исчезновение на днях обнаружила дочь игрока, которая хотела провести поминальную церемонию.

    «У меня нет никаких доказательств, я не знаю, что произошло. Конечно, не хочется думать, что кто-то решил заполучить останки отца таким образом. Нам сказали, что тело было извлечено несколько лет назад без разрешения, но у нас нет никакой информации», – рассказала дочь футболиста Розанджела Сантос в интервью UOL.

    Напомним, что Гаринча умер в 1983 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:35

      Чё за суки. Великий человек.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:12

      Неужели кто-то из родственников Гарринчи решил на этом заработать ? Кощунственно !

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 13:37

      Горькая радость народа

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 июня 2017, 11:09

      Суки,имейте хоть уважение. Это к писарям сайта. ГаРРинча правильно пишеттся его фамилия!

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