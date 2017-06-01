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Останки Гаринчи были похищены из фамильного склепа

1 июня 2017, 10:42
4

Стало известно, что останки легендарного бразильского футболиста Гарринчи исчезли из фамильного склепа, в котором он был похоронен с четырьмя членами семьи. Работники кладбища заявили, что останки были извлечены более пяти лет назад по просьбе одного из родственников Гарринчи. Исчезновение на днях обнаружила дочь игрока, которая хотела провести поминальную церемонию.

«У меня нет никаких доказательств, я не знаю, что произошло. Конечно, не хочется думать, что кто-то решил заполучить останки отца таким образом. Нам сказали, что тело было извлечено несколько лет назад без разрешения, но у нас нет никакой информации», – рассказала дочь футболиста Розанджела Сантос в интервью UOL.

Напомним, что Гаринча умер в 1983 году.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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ALeX-161-rus
1496304569
Суки,имейте хоть уважение. Это к писарям сайта. ГаРРинча правильно пишеттся его фамилия!
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tank219
1496313452
Горькая радость народа
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dok66
1496319178
Неужели кто-то из родственников Гарринчи решил на этом заработать ? Кощунственно !
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Дядя Серёжа
1496370910
Чё за суки. Великий человек.
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