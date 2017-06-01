Останки Гаринчи были похищены из фамильного склепа

Стало известно, что останки легендарного бразильского футболиста Гарринчи исчезли из фамильного склепа, в котором он был похоронен с четырьмя членами семьи. Работники кладбища заявили, что останки были извлечены более пяти лет назад по просьбе одного из родственников Гарринчи. Исчезновение на днях обнаружила дочь игрока, которая хотела провести поминальную церемонию.

«У меня нет никаких доказательств, я не знаю, что произошло. Конечно, не хочется думать, что кто-то решил заполучить останки отца таким образом. Нам сказали, что тело было извлечено несколько лет назад без разрешения, но у нас нет никакой информации», – рассказала дочь футболиста Розанджела Сантос в интервью UOL.

Напомним, что Гаринча умер в 1983 году.