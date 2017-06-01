Роналду: «Для меня Месси – коллега, а не соперник. Мы уважаем друг друга»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По словам португальца, они с аргентинцем находят в хороших отношениях.

Отметим, что с 2008 года «Золотой мяч» получает либо Роналду, либо Месси.

«Мне нравится смотреть в деле всех хороших игроков, а Месси – один из них. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга.

Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем. Я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель – коллега, а не соперник», – сказал Роналду.