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  • Роналду: «Для меня Месси – коллега, а не соперник. Мы уважаем друг друга»

Роналду: «Для меня Месси – коллега, а не соперник. Мы уважаем друг друга»

1 июня 2017, 01:34
15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По словам португальца, они с аргентинцем находят в хороших отношениях.

Отметим, что с 2008 года «Золотой мяч» получает либо Роналду, либо Месси.

«Мне нравится смотреть в деле всех хороших игроков, а Месси – один из них. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга.

Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем. Я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель – коллега, а не соперник», – сказал Роналду.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1496272190
Он для меня не друг и не родственник, Он для меня заклятый...
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Mahone
1496283148
Лебезит и лжет!!!!
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loko-the_best
1496283442
Вот этот коммент должен собрать лайков: "Запишись к Медведеву на уроки "как правильно врать, чтобы не спалили", пока что плохо получается."
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ДСА
1496287184
Волк козлу не товарищ.
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DIDI 23
1496290652
Они оба уважаемые люди.
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bolela_16
1496293926
Вперед, ребята...
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Alex3920486
1496299379
Лео - лидер! CR - плакса..! Соглашусь лишь в одном - Нет пока футболистов круче и титулование...
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Roman Armeec
1496319437
Да, правильно говорит криш. Скорее мы-болельщики сделали их врагами, ввиду противостояния Реала и Барселоны.
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ivanuha_1987
1496347012
Повзрослел!
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Alex3920486
1496386924
И еще для тех кто любит сливки..)) Я не болею за Реал, но...Есть (были) несколько личностей в этом клубе, которых я уважаю.. (Карлос, Рауль, Зизу) они бойцы, но не педрила плаксивый это точно... Я поставил на Юве...Буффон-чемпион.....А педик ваш, опять расплачится, как соска....И как думаете, кто его утешать будет...?)) Правильно, дружок из солнечного Дубай ))) Минусуем, не стесняемся)))
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