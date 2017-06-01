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    Роналду: «Для меня Месси – коллега, а не соперник. Мы уважаем друг друга»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По словам португальца, они с аргентинцем находят в хороших отношениях.

    Отметим, что с 2008 года «Золотой мяч» получает либо Роналду, либо Месси.

    «Мне нравится смотреть в деле всех хороших игроков, а Месси – один из них. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга.

    Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем. Я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель – коллега, а не соперник», – сказал Роналду.

    Источник: Sport.es

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    01.06.2017 01:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 июня 2017, 10:02

      И еще для тех кто любит сливки..)) Я не болею за Реал, но...Есть (были) несколько личностей в этом клубе, которых я уважаю.. (Карлос, Рауль, Зизу) они бойцы, но не педрила плаксивый это точно... Я поставил на Юве...Буффон-чемпион.....А педик ваш, опять расплачится, как соска....И как думаете, кто его утешать будет...?)) Правильно, дружок из солнечного Дубай ))) Минусуем, не стесняемся)))

      -1
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 1 июня 2017, 22:56

      Повзрослел!

      1
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 1 июня 2017, 15:17

      Да, правильно говорит криш. Скорее мы-болельщики сделали их врагами, ввиду противостояния Реала и Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 июня 2017, 09:59

      Про плохие отношения с кем-либо мало кто говорит, но с одним нельзя не согласиться - они оба ВЕЛИКИЕ игроки.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 1 июня 2017, 09:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лео - лидер! CR - плакса..! Соглашусь лишь в одном - Нет пока футболистов круче и титулование...

      -5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 09:19

      Нормальные профессиональные отношения .

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 июня 2017, 09:12

      Молодцы..если так)

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июня 2017, 08:12

      Вперед, ребята...

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 июня 2017, 07:17

      Они оба уважаемые люди.

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июня 2017, 06:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Волк козлу не товарищ.

      -5
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