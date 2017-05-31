«Луч-Энергия» получил лицензию ФНЛ

Во вторник, 30 мая, в Москве состоялась комиссия по лицензированию клубов, выступающих в ФНЛ. На ней была выдана профессиональная лицензия «Лучу-Энергии». Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата команда из Владивостока вылетела в ПФЛ, но продолжит выступать в сезоне 2017-2018 годов в первенстве ФНЛ, заменив здесь «Читу». Обо всех подробностях этого рассказал исполнительный директор клуба Александр Голубчиков.

– Апелляционный комитет еще идет, а клуб из Владивостока был первым, чью заявку рассматривали на заседании. Критерии получения лицензии в этом году были крайне жесткими, если брать во внимания наше финансовое положение последних лет, то достичь желаемого было вдвойне сложно. Очень бы хотел поблагодарить сотрудников клуба, которые проявили профессионализм и слаженность в работе, и за короткий срок смогли проделать большой объем работы. Также спасибо Администрации Приморского края. Очень надеюсь, что те решения, которые были приняты неделю назад на совещании у губернатора В.В. Миклушевского, позволят стабилизировать работу клуба и в предстоящем сезоне, и мы сможем показать достойный результат по всем направлениям.

– Сегодняшнее решение о выдаче профессиональной лицензии ФК «Луч-Энергия» дает ли право нашей команде стартовать в ФНЛ в сезоне 2017-2018 годов?

– Клуб ждет письменное приглашение от Лиги в предстоящем сезоне. Завтра это письмо должно нам поступить и тогда можно будет официально говорить о следующем сезоне. Надеюсь, что чудес не будет. Начинаем готовиться к очередному сезону в ФНЛ.