Фассоне: «Милан» намерен сделать все для сохранения Доннаруммы»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб сделает все возможное для того, чтобы сохранить голкипера Джанлуиджи Доннарумму. При этом он подчеркнул, что последнее слово все равно останется за вратарем.

Напомним, контракт 18-летнего стража ворот истекает в июне 2018 года и пока стороны нет пришли к соглашению по поводу его продления.

«Мы надеемся сохранить его. Наше желание – продлить контракт и улучшить его финансовые условия. Мы готовы сделать все, хотя последнее слово все равно принадлежит Доннарумме.

Что буде, если не удастся договориться? «Милан» не хочет его потерять. Такой сценарий маловероятен, мы не можем позволить ему покинуть клуб по истечении договора», – сказал Фассоне.

В минувшем сезоне Донарумма провел 41 матч, пропустив 49 голов.