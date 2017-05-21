«Реал» обновил личный рекорд по голам в выездных матчах Примеры за один сезон

«Реал» завоевал золото чемпионата Испании спустя пять лет, обыграв на выезде «Малагу» со счетом 2:0.

Количество гостевых голов команды Зинедина Зидана в сезоне Примеры равно 58-ми. Показатель является ведущим для сливочных за всю историю выступления в национальном первенстве. Для королевского клуба чемпионство стало 33-м в истории. Столичная команда является рекордсменом испанского футбола по данному показателю.

3-го июня «Реал» сыграет против «Ювентуса» в рамках финала Лиги чемпионов.