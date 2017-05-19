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  • Агент: «Раньше Фергюсон предпочитал виски, а сейчас – вино»

Агент: «Раньше Фергюсон предпочитал виски, а сейчас – вино»

19 мая 2017, 10:10
5

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах ухода с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. При достаточном запасе энергии тот принял решение больше времени проводить с семьей.

«Как-то приезжаю в Манчестер по личному делу. Звоню Алексу: «Я в городе». Он оправдывается: «Мы сегодня играем с «Арсеналом». Извини, не могу дать билет на матч – все шахтерам из Чили отдал». Они два месяца в забое сидели – весь мир за операцией по спасению следил! Когда их наконец достали из-под земли, Алекс сделал красивый жест – пригласил на «Олд Траффорд». «Не беспокойся, — говорю. – Я завтра приду на базу – там и свидимся». Меньше часа до матча – звонок. На проводе Фергюсон: «Шандор, я достал билет – приезжай!» Я был в шоке: «Алекс, иди к команде, елки-палки!..» Ну кто я такой – маленький человек в футболе, а он за час до важнейшей игры помнит о заблудившемся венгре. Не случайно таким людям сопутствует успех.

Бывало, что поднимали с ним по стопке. В те славные времена, когда в раздевалке «МЮ» влетало то Бекхэму, то еще кому, он виски предпочитал. Опрокинет рюмочку после игры – и совсем другим человеком к журналистам выходит. Во взгляде – мир, любовь. Теперь на красное вино перешел. Бизнес целый открыл. Причем сам ездит, выбирает сорта. На курсах УЕФА Энди Роксбург всегда просил Алекса выбрать вино по своему вкусу. Приезжаем на банкет. Фергюсон пригубил из бокала, поморщился: «Что за бурду мне принесли?» А Энди оправдывается: «То, что ты выбрал, УЕФА не может оплатить».

Знаете, почему он перестал тренировать? Энергии и азарта ему до сих пор не занимать. Просто всю карьеру – игрока, потом тренера – близкие оставались у Алекса словно на втором плане. Сестра жены выполняла многие обязанности по дому. Ее смерть сильно подкосила миссис Фергюсон. И тогда он принял решение: сколько буду жить, буду рядом с женой. Сейчас он получил почетную должность в клубе. Открыл свой личный памятник. Шутил по этому поводу: «Смотрю на себя, словно с того света». Участвует в благотворительных мероприятиях, ходит на матчи, на скачки. Вино, лошадки, жена – ведет размеренный образ жизни почтенного главы семейства», – рассказал Варга.

Напомним, что 8 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон объявил о решении уйти в отставку с должности главного тренера клуба по окончании сезона. По итогам сезона Фергюсон в 11-й раз был признан лучшим тренером года в Премьер-лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс
Комментарии (5)
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ItalianFootball
1495179365
Перевод хорош, в русской стилистике - опрокинет рюмочку)))
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kykyi
1495181083
Классная заметка, спасибо админам.
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Павел Буре
1495182549
ЭХ парни, с Алексом Фергюсоном ушла целая эпоха в английской премьер лиге. Представляю себе если бы он до сих пор тренировал МЮ, плюс нынешний подбор тренеров в премьер лиге, ВОТ ЭТО БЫЛО БЫ ЗРЕЛИЩЕ!!!!!!
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NRM Спец
1495225882
Не случайно таким ЛЮДЯМ сопутствует успех
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ShO_oM36
1504231583
Эх, Ферги бы на пару сезонов в ЦСКА)))
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