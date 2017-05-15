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    «Интер» предлагает Покеттино зарплату в 10 миллионов

    «Интер» рассчитывает заполучить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. В случае, если тот согласится перебраться в Италию, то миланцы готовы предложить ему зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Известно, что за разрыв контракта аргентинского специалиста придется выплатить «Тоттенхэму» еще пять миллионов.

    Стоит отметить, что прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе. Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался возглавить итальянский клуб.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2017 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:15

      Меньше чем Конте или Симеоне. Так юлить - в итоге никого из топов не заберут.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 15 мая 2017, 12:29

      Вроде и шпоры не плохо кормят

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 15 мая 2017, 11:53

      Я бы согласилась))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 мая 2017, 11:47

      Нынче тренера итальяшки в тренде ...))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 мая 2017, 10:20

      Никто не хочет в Интер...

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 мая 2017, 09:43

      Не думаю что он пойдет на это. Шпоры играют стабильно, состав сильный, плюс в следующем сезоне выступления в Лиге Чемпионов.

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