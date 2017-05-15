«Интер» предлагает Покеттино зарплату в 10 миллионов

«Интер» рассчитывает заполучить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. В случае, если тот согласится перебраться в Италию, то миланцы готовы предложить ему зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Известно, что за разрыв контракта аргентинского специалиста придется выплатить «Тоттенхэму» еще пять миллионов.

Стоит отметить, что прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе. Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался возглавить итальянский клуб.