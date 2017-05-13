Левандовски забил 30 голов в двух сезонах Бундеслиги подряд, повторив рекорд Герда Мюллера

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в игре 33-го тура Бундеслиги со счетом 5:4. Нападающий Роберт Левандовски оформил дубль. Общее количество голов поляка в нынешнем сезона чемпионата Германии составило 30. В прошлом сезоне форвард забил столько же.

Таким образом, капитан сборной Польши повторил рекорд экс-нападающего мюнхенского клуба Герда Мюллера. Чемпион мира-1974 забил по 30 голов в сезонах 1972/73 и -73/74. Левандовски стал первым футболистом внутреннего первенства Германии, повторившим это достижение.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний игрок забил 43 гола и отдал девять голевых передач в 46-ти играх всех турниров. В апреле команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом страны, обыграв «Вольфсбург» со счетом 6:0 в матче 31-го тура.