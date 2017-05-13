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    Джикия: «В матче с «Амкаром» хотел забить Хомичу правой ногой, но мяч срезался на Самедова»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал гол своего одноклубника Александра Самедова в ворота «Амкара» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в моменте с которым он стал автором голевой передачи. Также игрок подчеркнул, что красно-белые борются за победу в каждом поединке независимо ни от чего.

    – Одержали очередную победу. Всех с победой. Огорчает ли меня, что стали чемпионами еще в прошлом туре? Нет. Меня ничего не огорчает. Мы сегодня выиграли и испытываем только радость. Самое главное – победа и три очка.

    – Как нашли мотивацию?

    – На каждый матч выходим и бьемся. Это не зависит от того, чемпионы мы или нет.

    – Каррера как настраивал команду? Тем более состав был не совсем основной...

    – Он настраивал на победу. Да, не совсем тот состав, но все из обоймы. Была ротация состава, но мы одержали победу.

    – Опишите эпизод с голом, вы отдали передачу.

    – С Джано разыграли. Я хотел забить Хомичу правой ногой. Не получилось, но мяч срезался на Самедова, а он уже исполнил.

    – Что вам сказал Самедов в раздевалке?

    – Ничего. Сказал, что я молодец, что вижу партнера.

    – Как игроки из «Амкара» отреагировали, что вы вернулись в Пермь в ранге чемпиона?

    – Да никак. Они рады за меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 18:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 21:33

      Главное что вы боретесь находясь уже в статусе чемпионов.Играть на выигрыш любой ценой.

      1
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      Рейтинг: +131

      александр 59 13 мая 2017, 21:09

      Так примерно как Джикия весь Спартак, хотел забить так, а получилось ....... , но тоже не плохо

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 20:43

      Джикия довольно качественный футболист, думаю даже игрок основного состава уже сейчас, хотя ещё молодой

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 мая 2017, 20:17

      Забили гол, три очка, победа очередная. Чемпионы))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 19:11

      Твои голы впереди и неважно кто забил-главное вы победители!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 мая 2017, 19:08

      Георгий молодца!!! Чаще бей издали!!! Если небьешь, то и не забиваешь!

      2
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