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  • Джикия: «В матче с «Амкаром» хотел забить Хомичу правой ногой, но мяч срезался на Самедова»

Джикия: «В матче с «Амкаром» хотел забить Хомичу правой ногой, но мяч срезался на Самедова»

13 мая 2017, 18:49
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал гол своего одноклубника Александра Самедова в ворота «Амкара» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в моменте с которым он стал автором голевой передачи. Также игрок подчеркнул, что красно-белые борются за победу в каждом поединке независимо ни от чего.

– Одержали очередную победу. Всех с победой. Огорчает ли меня, что стали чемпионами еще в прошлом туре? Нет. Меня ничего не огорчает. Мы сегодня выиграли и испытываем только радость. Самое главное – победа и три очка.

– Как нашли мотивацию?

– На каждый матч выходим и бьемся. Это не зависит от того, чемпионы мы или нет.

– Каррера как настраивал команду? Тем более состав был не совсем основной...

– Он настраивал на победу. Да, не совсем тот состав, но все из обоймы. Была ротация состава, но мы одержали победу.

– Опишите эпизод с голом, вы отдали передачу.

– С Джано разыграли. Я хотел забить Хомичу правой ногой. Не получилось, но мяч срезался на Самедова, а он уже исполнил.

– Что вам сказал Самедов в раздевалке?

– Ничего. Сказал, что я молодец, что вижу партнера.

– Как игроки из «Амкара» отреагировали, что вы вернулись в Пермь в ранге чемпиона?

– Да никак. Они рады за меня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Самедов Александр Хомич Дмитрий Джикия Георгий
Комментарии (6)
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батог
1494691739
Георгий молодца!!! Чаще бей издали!!! Если небьешь, то и не забиваешь!
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Mahone
1494691896
Твои голы впереди и неважно кто забил-главное вы победители!!!!!!!!!!!
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Д Альбертини
1494695868
Забили гол, три очка, победа очередная. Чемпионы))
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NEON-SM
1494697382
Джикия довольно качественный футболист, думаю даже игрок основного состава уже сейчас, хотя ещё молодой
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александр 59
1494698977
Так примерно как Джикия весь Спартак, хотел забить так, а получилось ....... , но тоже не плохо
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Диктор
1494700381
Главное что вы боретесь находясь уже в статусе чемпионов.Играть на выигрыш любой ценой.
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