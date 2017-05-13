Джикия: «В матче с «Амкаром» хотел забить Хомичу правой ногой, но мяч срезался на Самедова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал гол своего одноклубника Александра Самедова в ворота «Амкара» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в моменте с которым он стал автором голевой передачи. Также игрок подчеркнул, что красно-белые борются за победу в каждом поединке независимо ни от чего.

– Одержали очередную победу. Всех с победой. Огорчает ли меня, что стали чемпионами еще в прошлом туре? Нет. Меня ничего не огорчает. Мы сегодня выиграли и испытываем только радость. Самое главное – победа и три очка.

– Как нашли мотивацию?

– На каждый матч выходим и бьемся. Это не зависит от того, чемпионы мы или нет.

– Каррера как настраивал команду? Тем более состав был не совсем основной...

– Он настраивал на победу. Да, не совсем тот состав, но все из обоймы. Была ротация состава, но мы одержали победу.

– Опишите эпизод с голом, вы отдали передачу.

– С Джано разыграли. Я хотел забить Хомичу правой ногой. Не получилось, но мяч срезался на Самедова, а он уже исполнил.

– Что вам сказал Самедов в раздевалке?

– Ничего. Сказал, что я молодец, что вижу партнера.

– Как игроки из «Амкара» отреагировали, что вы вернулись в Пермь в ранге чемпиона?

– Да никак. Они рады за меня.