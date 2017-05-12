«Бавария» выступает против создания единой европейской лиги

Президент «Баварии» Ули Хенесс выступил против идеи создания единой лиги, в которую вошли бы гранды европейского футбола.

«Если возникнет подобный турнир, то Бундеслига станет второсортным продуктом. Потому что в ней не будет «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

За создание единой лиги выступают клубы Испании и Англии, но в Германии такое не возможно. Пока у «Баварии» есть право голоса, мы будем высказываться против», – приводит слова Хенесса ESPN.

Напомним, что уже несколько лет ведутся разговоры о создании турнира, который может заменить еврокубки.