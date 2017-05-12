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    «Бавария» выступает против создания единой европейской лиги

    Президент «Баварии» Ули Хенесс выступил против идеи создания единой лиги, в которую вошли бы гранды европейского футбола.

    «Если возникнет подобный турнир, то Бундеслига станет второсортным продуктом. Потому что в ней не будет «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

    За создание единой лиги выступают клубы Испании и Англии, но в Германии такое не возможно. Пока у «Баварии» есть право голоса, мы будем высказываться против», – приводит слова Хенесса ESPN.

    Напомним, что уже несколько лет ведутся разговоры о создании турнира, который может заменить еврокубки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 09:54

      Пока что все это вода водная, а они вилами елозят по ней.

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