Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мхитарян назвал себя монстром на футбольном поле

11 мая 2017, 08:17
10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попросил не сравнивать его с отцом, Хамлетом Мхитаряном, выступавшим за ереванский «Арарат» и французский «Валанс». По словам футболиста, важнее те качества, которые приобретаются в ходе тренировок, а не то, что тебе дано от природы.

«Мой отец? Я унаследовал многое от него, но он все же был быстрее. Кроме того, у него был мощный удар и лучшее голевое чутье. Не вижу смысла сравнивать нас, мы разные.

Считаю, что не стоит зацикливаться на том, что дано тебе от природы. Важнее то, какие навыки улучшаешь в ходе своей подготовки, над чем упорно работаешь. В таком случае талант будет поддержкой, но если не работать – ничего из тебя не получится.

В Премьер-лиге мне пришлось улучшил свою скорость и силу, я точно стал другим футболистом. Я стараюсь быть зверем, настоящим монстром! Я сражаюсь за каждый мяч и бьюсь изо всех сил в каждом матче. Но за пределом поля я спокоен, конечно же, никакой агрессии», – сказал Мхитарян.

В текущем сезоне 28-летний армянский футболист провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мхитарян Хамлет Мхитарян Генрих
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Буре
1494480349
Я посмотрю на тебя сегодня, монстрик!!!
Ответить
Бмв525
1494480455
Да ващее монстр паук из семейства членистаносых
Ответить
спартак спартаков1
1494481641
чте...........................
Ответить
Ash-9993
1494484821
Давай дерзай и не обращай внимание на мелких неудачников из семейства членистаязычных.
Ответить
К.Серж.А
1494484939
Да заголовок один , а если читать интервью , понимаешь , что Мхитарян наоборот довольно скромным человек
Ответить
dolf666
1494487524
очень хороший игрок, но в одиночку ни он, ни Погба не затащат МЮ, нужно чтобы вся команда играла слаженно
Ответить
Docentusa
1494487533
ОГо!
Ответить
GenghisKhan
1494495162
Пока этот монстр не проснулся полностью как мне кажется...
Ответить
САНЁК17
1494605545
Когда забьешь 1 гол за одну игру считаешь себя монстром,тогда Месси,Роналду они кто тогда?
Ответить
Главные новости
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
4
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
25
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
«Динамо» предложили Санчо
Вчера, 13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
Вчера, 00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+