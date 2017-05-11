Мхитарян назвал себя монстром на футбольном поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попросил не сравнивать его с отцом, Хамлетом Мхитаряном, выступавшим за ереванский «Арарат» и французский «Валанс». По словам футболиста, важнее те качества, которые приобретаются в ходе тренировок, а не то, что тебе дано от природы.

«Мой отец? Я унаследовал многое от него, но он все же был быстрее. Кроме того, у него был мощный удар и лучшее голевое чутье. Не вижу смысла сравнивать нас, мы разные.

Считаю, что не стоит зацикливаться на том, что дано тебе от природы. Важнее то, какие навыки улучшаешь в ходе своей подготовки, над чем упорно работаешь. В таком случае талант будет поддержкой, но если не работать – ничего из тебя не получится.

В Премьер-лиге мне пришлось улучшил свою скорость и силу, я точно стал другим футболистом. Я стараюсь быть зверем, настоящим монстром! Я сражаюсь за каждый мяч и бьюсь изо всех сил в каждом матче. Но за пределом поля я спокоен, конечно же, никакой агрессии», – сказал Мхитарян.

В текущем сезоне 28-летний армянский футболист провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.