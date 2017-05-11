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    Мхитарян назвал себя монстром на футбольном поле

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попросил не сравнивать его с отцом, Хамлетом Мхитаряном, выступавшим за ереванский «Арарат» и французский «Валанс». По словам футболиста, важнее те качества, которые приобретаются в ходе тренировок, а не то, что тебе дано от природы.

    «Мой отец? Я унаследовал многое от него, но он все же был быстрее. Кроме того, у него был мощный удар и лучшее голевое чутье. Не вижу смысла сравнивать нас, мы разные.

    Считаю, что не стоит зацикливаться на том, что дано тебе от природы. Важнее то, какие навыки улучшаешь в ходе своей подготовки, над чем упорно работаешь. В таком случае талант будет поддержкой, но если не работать – ничего из тебя не получится.

    В Премьер-лиге мне пришлось улучшил свою скорость и силу, я точно стал другим футболистом. Я стараюсь быть зверем, настоящим монстром! Я сражаюсь за каждый мяч и бьюсь изо всех сил в каждом матче. Но за пределом поля я спокоен, конечно же, никакой агрессии», – сказал Мхитарян.

    В текущем сезоне 28-летний армянский футболист провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.05.2017 08:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1300

      САНЁК17 12 мая 2017, 19:12

      Когда забьешь 1 гол за одну игру считаешь себя монстром,тогда Месси,Роналду они кто тогда?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 11 мая 2017, 12:32

      Пока этот монстр не проснулся полностью как мне кажется...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 мая 2017, 10:25

      ОГо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 мая 2017, 10:25

      очень хороший игрок, но в одиночку ни он, ни Погба не затащат МЮ, нужно чтобы вся команда играла слаженно

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 мая 2017, 09:42

      Да заголовок один , а если читать интервью , понимаешь , что Мхитарян наоборот довольно скромным человек

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 11 мая 2017, 10:03

      Согласен. Спекулируют на игре слов.

      1
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 11 мая 2017, 09:40

      Давай дерзай и не обращай внимание на мелких неудачников из семейства членистаязычных.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 мая 2017, 08:47

      чте...........................

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 11 мая 2017, 08:27

      Да ващее монстр паук из семейства членистаносых

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 мая 2017, 08:25

      Я посмотрю на тебя сегодня, монстрик!!!

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