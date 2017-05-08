Спаллетти доволен сезоном «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 35-го тура чемпионата Италии с «Миланом» заявил, что доволен сезоном, который проводит его команда. По словам специалиста, никто не может избежать падений на столь длинной дистанции.

«Рома» проводит сезон, в котором мы видели и взлеты, и падения. Эти нюансы и определяли тренерские решения. Каждый имеет право интерпретировать это, как ему вздумается.

Но нам противостоят в чемпионате сильные команды. Если все пишут только о неудачах, то это не наша проблема, а всего футбола. «Рома» провела хороший сезон», – заявил Спаллетти.

Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.