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    Спаллетти доволен сезоном «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 35-го тура чемпионата Италии с «Миланом» заявил, что доволен сезоном, который проводит его команда. По словам специалиста, никто не может избежать падений на столь длинной дистанции.

    «Рома» проводит сезон, в котором мы видели и взлеты, и падения. Эти нюансы и определяли тренерские решения. Каждый имеет право интерпретировать это, как ему вздумается.

    Но нам противостоят в чемпионате сильные команды. Если все пишут только о неудачах, то это не наша проблема, а всего футбола. «Рома» провела хороший сезон», – заявил Спаллетти.

    Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    08.05.2017 07:31
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