Экс-игрок «Арсенала» порвал на себе рубашку после удаления в матче чемпионата Аргентины

Встреча 23-го тура чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и «Бока Хуниорс» завершилась нулевой ничьей.

На 27-й минуте тренер хозяев Нельсон Вивас вступил в спор с арбитром и игроками противоположной команды. Получив удаление с поля, специалист порвал пуговицы на рубашке по пути на трибуну.

C 1998 по 2001 год Вивас играл за «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии и стал победителем Суперкубка страны. С 2001 по 2013 аргентинец выступал в составе «Интера».

