«Арсенал» обещает Мбаппе место в стартовом составе

Лондонский «Арсенал» планирует заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Согласно Mirror, столичный клуб рассчитывает привлечь 18-летнего француза постоянной игровой практикой. По сообщению издания, Арсен Венгер гарантирует футболисту постоянную игровую практику, в отличие от других претендентов на форварда.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач в в 40-ка матчах всех турниров. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов француз трижды поразил ворота «Боруссии», став первым дебютантом в истории турнира, который забивал в четырех матчах плей-офф. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о договоренности между Мбаппе и мадридским «Реалом».