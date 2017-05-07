«Арсенал» обещает Мбаппе место в стартовом составе

Ничего не получиться у Венгера как и со многими-многими-многими другими. Не в том мы сейчас положении чтобы иметь возможность вот так привлекать действительно стоящих игроков. Нам бы старых удержать от ухода
Лондонский «Арсенал» планирует заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Согласно Mirror, столичный клуб рассчитывает привлечь 18-летнего француза постоянной игровой практикой. По сообщению издания, Арсен Венгер гарантирует футболисту постоянную игровую практику, в отличие от других претендентов на форварда.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач в в 40-ка матчах всех турниров. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов француз трижды поразил ворота «Боруссии», став первым дебютантом в истории турнира, который забивал в четырех матчах плей-офф. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Ранее «Бомбардир» писал о договоренности между Мбаппе и мадридским «Реалом».