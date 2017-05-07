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    «Арсенал» обещает Мбаппе место в стартовом составе

    Лондонский «Арсенал» планирует заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Согласно Mirror, столичный клуб рассчитывает привлечь 18-летнего француза постоянной игровой практикой. По сообщению издания, Арсен Венгер гарантирует футболисту постоянную игровую практику, в отличие от других претендентов на форварда.

    В нынешнем сезоне Мбаппе забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач в в 40-ка матчах всех турниров. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов француз трижды поразил ворота «Боруссии», став первым дебютантом в истории турнира, который забивал в четырех матчах плей-офф. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о договоренности между Мбаппе и мадридским «Реалом».

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.05.2017 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 мая 2017, 16:38

      Ничего не получиться у Венгера как и со многими-многими-многими другими. Не в том мы сейчас положении чтобы иметь возможность вот так привлекать действительно стоящих игроков. Нам бы старых удержать от ухода

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 7 мая 2017, 14:50

      Зачем ему переходить ,из стана чемпионов Франции ,в Английский средняк?

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 7 мая 2017, 14:22

      это был самый отчаянный блеф Арсена

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