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    Калитвинцев: «От матча с «Факелом» остался большой осадок»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги домашнего матча 35-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:1). Специалист дал понять, что остался крайне разочарован результатом этой встречи.

    «Осадок большой. Как бы то ни было, результат интересен. Ошибки были, но по отношению, движению, желанию выиграть претензий нет. Эмоционально были выхолощены, но все равно профессионально отнеслись к игре. Разберем ошибки. Впереди еще три матча, возможно, они будут тяжелее, но у нас есть задача с честью закончить сезон.

    Вчера ребята показали отношение: я предложил им приехать сразу на игру, но они выбрали остаться всем вместе на базе и готовиться к матчу в Новогорске», – сказал Калитвинцев.

    Напомним, что «Динамо» уже гарантировало себе участие в следующем розыгрыше российской Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 18:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 6 мая 2017, 18:29

      Сплошные обрезы,неточные пасы и глупые удары по воробьям. Вот какое впечатление.

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