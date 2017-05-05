ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

А что у нас гном неприкасаемый? Нет, о конечно великий футболист, но это не значит что все должны перед ним растилаться. Правила должны одни для всех быть!
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что футболист был отстранен от участия в международных матчах и оштрафован на 10 тысяч франков за оскорбление судьи в поединке с Чили (1:0).
Сам форвард «Барселоны» при этом заявлял, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси.
Сборная Аргентины занимает пятое место в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.