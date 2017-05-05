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    ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

    ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что футболист был отстранен от участия в международных матчах и оштрафован на 10 тысяч франков за оскорбление судьи в поединке с Чили (1:0).

    Сам форвард «Барселоны» при этом заявлял, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

    Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси.

    Сборная Аргентины занимает пятое место в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

    Источник: ФИФА

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    05.05.2017 16:29
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 мая 2017, 21:50

      А что у нас гном неприкасаемый? Нет, о конечно великий футболист, но это не значит что все должны перед ним растилаться. Правила должны одни для всех быть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 5 мая 2017, 17:47

      Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал, ...
      Даже мелкий бесенок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес 5 мая 2017, 17:41

      ура

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Vovasiku 5 мая 2017, 17:27

      Зря сняли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 мая 2017, 17:17

      Ну вот наконец ФИФА одумалась, может додумались что без Лео и сборной Аргентины на Чемпионате Мира они потеряют много миллионов долларов!!!! ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 5 мая 2017, 16:45

      Будет забавно если Аргентина все равно не выйдет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Nikiforof 5 мая 2017, 18:02

      Я всегда говорил и повторю снова, Месси - это Бразильский Ромарио . . . как только Лео оставять за бортом сборной, Аргентина вновь станет чемпионом мира!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Аристократ Олжик 5 мая 2017, 20:54

      Именно такого мнения я и придерживаюсь. +
      Так же считаю Ибру таким же игроком который не даст команде развития.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Nikiforof 5 мая 2017, 21:32

      Тут ты не прав, играй он за сборную своих предков как знать . . . может быть Босния не была бы, щас такой бедной . . . Джеко и Ибра вместе в атаке, да еще и в лучшие времена Джеко, как раз когда были лучшие времена Ибры, да еще и Ибишевич под ними, я думаю они навели шороху . . .
      А в сборной Швеции, просто сработала мудрость типа, один в поле не воин . . . Ибра превосходил Ларссона в мастерстве . . . Ларссон рядом с Иброй становился одним из . . . так что Ибре просто не повезло

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Аристократ Олжик 5 мая 2017, 21:51

      Нет, мое мнение Ибра ( при всем уважении к его достижениям и личным симпатиям) эгоист по круче Месси и блокирует развитие команды как единого организма. А по поводу гражданства, здесь он выбирает сам и после недолгой, но яркой карьеры Хенрика. Он прочно и без конкурентно правил своей сборной.

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Nikiforof 5 мая 2017, 22:29

      Эгоист, но результативный . . . всякий форвард должен быть эгоистом . . . А вот насчет развития, как знать . . . Ведь из-за Месси, ни Икарди, ни Дибала, ни Тевес, ни Агуэро, ни Игуан своего потенциала раскрыть не могут . . . Ди Мария ваще лучший в составе сборной, на двух последних чм . . .

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Nikiforof 10 мая 2017, 09:24

      Месси - эгоист?)
      Ты смешон и нелеп)

      -1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Protosser 10 мая 2017, 11:06

      Аргументируй свое заявление.
      Тогда почему при всем составе сборной и Барселоны в частности. Он влияет на поведение тренеров и руководителей. Это по твоему не эгоизм.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Nikiforof 10 мая 2017, 11:32

      Я не очень в курсе - что там с руководством сборной Аргентины, но руководству Барсы, если он и выставляет условия (что, вероятно - утки), то делает это в интересах КОМАНДЫ, которую твари в руководстве в этом сезоне, наверное, оставят без значимых трофеев.
      А по игре Месси - видно, что он - точно не эгоист, если есть вариант отдать пас на партнера - он отдаст, потому что свои голы он успевает забивать.

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 мая 2017, 16:43

      Ну вот мы и убедились, в предвзятости ФИФА . . . а еще они призывают к честной игре

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      Рейтинг: +24996

      bset > Аристократ Олжик 5 мая 2017, 16:46

      Вот сейчас говорят "Судьи ошибаются, какие плохие, надо переигрывать игры". А потом они вдруг такие решили назначать переигровки, если судья повлиял, то опять такие вылезут "Вот мы и убедились в предвзятости". Надо уметь признавать свои ошибки. ФИФА именно это продемонстрировала.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > bset 5 мая 2017, 18:00

      Скажи это тем футболистам, которых ФИФА не стала прощать . . .

      1
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 5 мая 2017, 16:39

      Ну наконец-то одумались . Лео я верю в тебя , ты должен помочь аргентине

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 мая 2017, 16:31

      А, суки, одумались.

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