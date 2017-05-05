Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Месси

5 мая 2017, 16:29
19

ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что футболист был отстранен от участия в международных матчах и оштрафован на 10 тысяч франков за оскорбление судьи в поединке с Чили (1:0).

Сам форвард «Барселоны» при этом заявлял, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси.

Сборная Аргентины занимает пятое место в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

Источник: ФИФА
Аргентина Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Protosser
1493991063
А, суки, одумались.
Ответить
Seven 115
1493991554
Ну наконец-то одумались . Лео я верю в тебя , ты должен помочь аргентине
Ответить
Аристократ Олжик
1493991782
Ну вот мы и убедились, в предвзятости ФИФА . . . а еще они призывают к честной игре
Ответить
Nikiforof
1493991941
Будет забавно если Аргентина все равно не выйдет.
Ответить
Luis Figo
1493993836
Ну вот наконец ФИФА одумалась, может додумались что без Лео и сборной Аргентины на Чемпионате Мира они потеряют много миллионов долларов!!!! ))))
Ответить
Vovasiku
1493994455
Зря сняли
Ответить
Макс Cуарес
1493995295
ура
Ответить
sochi-2013
1493995662
Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал, ... Даже мелкий бесенок!
Ответить
ivanthebest
1494010259
А что у нас гном неприкасаемый? Нет, о конечно великий футболист, но это не значит что все должны перед ним растилаться. Правила должны одни для всех быть!
Ответить
Главные новости
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
9
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
18:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
18:32
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
9
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
16:16
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+