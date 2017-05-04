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    «Фишт» получит акт соответствия ФИФА 15-го мая, «Крестовский» – в течение месяца

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил даты получения акта соответствия требованиям ФИФА для стадионов «Крестовский» в Санкт-Петербурге и «Фишт» в Сочи.

    «Стадион в Санкт-Петербурге получит акт соответствия требованиям ФИФА в течение мая. Стадион в Сочи получит данный акт 15 мая. Все четыре стадиона, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций, будут переданы оргкомитету совместно с ФИФА 2-го июня», – сказал Сорокин.

    Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2017 15:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 4 мая 2017, 21:41

      Ждём заявления, что на распечатку акта соответствия дополнительно выделены необходимые 1,5 млрд рублей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2017, 19:51

      За месяц ещё бабоса нажмём.)

      -1
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