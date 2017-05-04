«Фишт» получит акт соответствия ФИФА 15-го мая, «Крестовский» – в течение месяца

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил даты получения акта соответствия требованиям ФИФА для стадионов «Крестовский» в Санкт-Петербурге и «Фишт» в Сочи.

«Стадион в Санкт-Петербурге получит акт соответствия требованиям ФИФА в течение мая. Стадион в Сочи получит данный акт 15 мая. Все четыре стадиона, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций, будут переданы оргкомитету совместно с ФИФА 2-го июня», – сказал Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.