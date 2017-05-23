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  • Майский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen и форму сборной Бразилии

Майский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen и форму сборной Бразилии

23 мая 2017, 20:00
36

На «Бомбардире» вовсю кипит майский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

Участник занявший третье место, получит фирменный мяч «Бомбардира» с символикой нашего СМИ от компании «Мой мяч».

Конкурс прогнозов: Александр ЗА стал победителем апрельского сезона и получает сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька»

1 место – смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

2 место – форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

3 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

4 место – книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

5 место – альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (36)
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Revolver76
1493800226
наконец то избавились от бандерольки
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Михаил Шевченко
1493800446
Всем удачи!!!!!!!
Ответить
LOKOfanatik19
1493800607
Вот за такие призы и побороться можно
Ответить
а013аа
1493807325
Смартфон? Он что из 2008ого, у всех давно уже айфоны
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1493816541
призы по интереснее тех, что были в прошлом месяце
Ответить
Rebrova
1493824202
Мне очень нужен смартфон. мой уже сломался, хожу с кнопочным убожеством.
Ответить
multiscan
1493830326
А наклейки для детишек? Не верю,что взрослые дяденьки и тётеньки будут заниматься такой фигнёй.
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1493846163
Когда придут призы за март, хвати лапшу всем вешать, до сих пор нет.
Ответить
Йогурт Мэн
1493899408
по-моему, имеет смысл занимать лишь первое место
Ответить
Mahone
1494326319
побольше призов надо-болельщиков то много!!!!!!!! Подумайте и увеличивайте количество призов!!!!!!
Ответить
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