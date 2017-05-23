Майский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen и форму сборной Бразилии

На «Бомбардире» вовсю кипит майский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

Участник занявший третье место, получит фирменный мяч «Бомбардира» с символикой нашего СМИ от компании «Мой мяч».

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1 место – смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

2 место – форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

3 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

4 место – книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

5 место – альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru