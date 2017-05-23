Майский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen и форму сборной Бразилии

На «Бомбардире» вовсю кипит майский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.
В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.
Участник занявший третье место, получит фирменный мяч «Бомбардира» с символикой нашего СМИ от компании «Мой мяч».
Конкурс прогнозов: Александр ЗА стал победителем апрельского сезона и получает сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька»
1 место – смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.
2 место – форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.
3 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».
4 место – книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».
5 место – альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.
100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.
Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru