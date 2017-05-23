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    Майский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen и форму сборной Бразилии

    На «Бомбардире» вовсю кипит майский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

    В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

    Участник занявший третье место, получит фирменный мяч «Бомбардира» с символикой нашего СМИ от компании «Мой мяч».

    Конкурс прогнозов: Александр ЗА стал победителем апрельского сезона и получает сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька»

    1 место – смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

    2 место – форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

    3 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

    4 место – книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

    5 место – альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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    Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 20:00
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 1 июня 2017, 06:43

      бусы начисляют автоматом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 мая 2017, 20:08

      Наконец адекватные призы пришли,а то надоел старый Nokia!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 28 мая 2017, 10:46

      здравствуйте! начнем прогнозировать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Adekvatt 25 мая 2017, 15:19

      блин, сейчас только конкурс увидел, столь времени пропало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 23 мая 2017, 21:34

      Razar? Пффф. Power Five Max рулит!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 10:46

      интересно а почему не учитывался результат вчерашнего матча Лион-Аякс? может кто нибудь знает

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 11 мая 2017, 22:29

      да или 1 или 2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 13:38

      побольше призов надо-болельщиков то много!!!!!!!! Подумайте и увеличивайте количество призов!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 мая 2017, 00:17

      меня бы 2 место порадовало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 4 мая 2017, 15:03

      по-моему, имеет смысл занимать лишь первое место

      1
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