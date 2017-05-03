Конкурс прогнозов: Александр ЗА стал победителем апрельского сезона и получает сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька»

Подошел к концу очередной сезон Конкурса прогнозов. Победителем «Апреля-17» стал Александр ЗА, который сделал 2 121 ставку и заработал более миллиона очков рейтинга. Его приз – сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

Напомним, подарочные сертификаты дают вам право на заказ абсолютно любого товара в интернет-магазине с помощью сервиса «Бандеролька» в пределах номинала этого сертификата. Впервые в истории Конкурса прогнозов «Бомбардира» вы сами выбираете приз, который получите за свои достижения.

Подробнее о функции «Выкуп товара» читайте здесь.

Второе место занял японец. Серебряный призер за месяц сделал 1 775 ставок, заработав 937 090 очков. Он получает сертификат на 200 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

Третьим стал EVGEN13RUS, сделавший 1 414 ставок и набравший 905 981 очко. В награду он получает сертификат на 100 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

Приз участников, занявших 4-10 места, – бесплатная доставка и выкуп товара, заказанного с помощью сервиса «Бандеролька». Отметим, что в десятку сильнейших попали mihail1980, baltika415, Андрей Ермошин, Борз-95, sergey_86-76 (победитель двух прошлых сезонов), simoron81 и viking_91.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Апрель-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru