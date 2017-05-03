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    Конкурс прогнозов: Александр ЗА стал победителем апрельского сезона и получает сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька»

    Подошел к концу очередной сезон Конкурса прогнозов. Победителем «Апреля-17» стал Александр ЗА, который сделал 2 121 ставку и заработал более миллиона очков рейтинга. Его приз – сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

    Напомним, подарочные сертификаты дают вам право на заказ абсолютно любого товара в интернет-магазине с помощью сервиса «Бандеролька» в пределах номинала этого сертификата. Впервые в истории Конкурса прогнозов «Бомбардира» вы сами выбираете приз, который получите за свои достижения.

    Подробнее о функции «Выкуп товара» читайте здесь.

    Второе место занял японец. Серебряный призер за месяц сделал 1 775 ставок, заработав 937 090 очков. Он получает сертификат на 200 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

    Третьим стал EVGEN13RUS, сделавший 1 414 ставок и набравший 905 981 очко. В награду он получает сертификат на 100 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара.

    Приз участников, занявших 4-10 места, – бесплатная доставка и выкуп товара, заказанного с помощью сервиса «Бандеролька». Отметим, что в десятку сильнейших попали mihail1980, baltika415, Андрей Ермошин, Борз-95, sergey_86-76 (победитель двух прошлых сезонов), simoron81 и viking_91.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Апрель-17» в ближайшее время.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2017 10:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 мая 2017, 21:16

      Призы кто-нибудь получил или как всегда одни обещания?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 мая 2017, 18:21

      Ну, традиционно), прошу тех, кому не нужны бустеры для 11х11, подарить их мне!)) Буду благодарен)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 3 мая 2017, 11:35

      Поздравляю победителей, но призы жидкие какие то !

      2
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 3 мая 2017, 11:12

      писец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 3 мая 2017, 11:04

      теперь неделю ветки будут пестреть сообщениями типа: "кому не нужны бустеры, то подарите мне" )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > Revolver76 3 мая 2017, 12:24

      мне б

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 мая 2017, 09:19

      Поздравления победителям!

      2
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      Рейтинг: -3

      lihindic 3 мая 2017, 09:13

      ок

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