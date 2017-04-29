Полиция Кардиффа отсканирует лицо каждого зрителя финала Лиги чемпионов

3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17.

В связи с участившимися случаями терактов на спортивных объектах полиция Уэльса намерена использовать систему автоматического распознавания лиц. По информации The 8 Hub, специальные приборы будут сканировать лицо каждого человека, входящего на территорию стадиона или находящегося около арены. Ожидается, что полиция соберет 170 тысяч изображений и сравнит их по базе потенциальных преступников, состоящей из 500 тысяч снимков.

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