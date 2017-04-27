Натхо: «Кажется, у Дзагоева серьезная травма, но надеемся, что он сыграет со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0) рассказал о состоянии здоровья хавбека Алана Дзагоева. Отметим, что россиянин из-за травмы покинул поле на 17-й минуте.

«Кажется, у Дзагоева серьезная травма. Но точно все будет известно завтра. Надеемся, что он сможет сыграть со «Спартаком». Он очень важен для нас», – приводит слова Натхо корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

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