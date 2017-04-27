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  • Натхо: «Кажется, у Дзагоева серьезная травма, но надеемся, что он сыграет со «Спартаком»

Натхо: «Кажется, у Дзагоева серьезная травма, но надеемся, что он сыграет со «Спартаком»

27 апреля 2017, 00:09
9

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0) рассказал о состоянии здоровья хавбека Алана Дзагоева. Отметим, что россиянин из-за травмы покинул поле на 17-й минуте.

«Кажется, у Дзагоева серьезная травма. Но точно все будет известно завтра. Надеемся, что он сможет сыграть со «Спартаком». Он очень важен для нас», – приводит слова Натхо корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

«Создали остроту для болельщиков». Как ЦСКА пугал «Спартак» чемпионской игрой

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Натхо Бибрас
Комментарии (9)
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VIPded
1493241235
Лучше не рисковать здоровьем Алана ради спама, который можно и без Дзагоева уделать!
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CSKA471
1493241455
Здоровья Алану
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CskaMoscovv
1493243261
Да уж, Алан очень важен) хотелось бы, чтоб восстановился к матчу со Спартаком, или хотя бы на замену, тоже было бы неплохо)
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GeorgeXIII
1493243849
скорейшего выздоровления!!!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493262679
Надеюсь к матчу со Спартаком успеет восстановится. Скорейшего выздоровления!!!
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spam2009
1493264027
кажется у дзагоева и коней воспаление дурости перед дерби.
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Alex3920486
1493276412
Медперсонал...Вы че там бамбук курите...?! У меня у самого рецидивы случались по данной травме...Без "велосипедок" теперь не играю и все ок..
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filosof sparty
1493277649
Желаю здоровья и надеюсь, что дерби обе команды сыграют своими сильнейшими составами!
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