Иско продлит контракт с «Реалом» с увеличением зарплаты в два раза

Полузащитник «Реала» Иско подпишет с мадридским клубом новое соглашение. Испанский футболист на прошлой неделе провел встречу с представителями команды, на которой договорился о продлении контракта.

25-летний хавбек заключит со сливочными новый трудовой договор до лета 2022 года. Заработная плата игрока будет составлять 6 миллионов, что вдвое больше его нынешнего оклада.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересована «Барселона».

В нынешнем розыгрыше Примеры Иско забил девять голов и сделал четыре результативных паса в 26 матчах.