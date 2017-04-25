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    Иско продлит контракт с «Реалом» с увеличением зарплаты в два раза

    Полузащитник «Реала» Иско подпишет с мадридским клубом новое соглашение. Испанский футболист на прошлой неделе провел встречу с представителями команды, на которой договорился о продлении контракта.

    25-летний хавбек заключит со сливочными новый трудовой договор до лета 2022 года. Заработная плата игрока будет составлять 6 миллионов, что вдвое больше его нынешнего оклада.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересована «Барселона».

    В нынешнем розыгрыше Примеры Иско забил девять голов и сделал четыре результативных паса в 26 матчах.

    Источник: Marca

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    25.04.2017 09:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20

      MGG 26 апреля 2017, 10:01

      Хороший игрок

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 апреля 2017, 12:08

      Очень сильный игрок! не загубили бы до конца!

      0
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 25 апреля 2017, 11:42

      Барса дал бы 10 миллионов!

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 25 апреля 2017, 10:15

      Отличная новость!!! порадуйте ещё одной - Роналду летом будет продан ......

      0
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS > mauxa 25 апреля 2017, 11:05

      Зачем продавать Криштиану Роналду?

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      Рейтинг: +352

      mauxa > KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 14:18

      Потому что он не дотягивает до своего уровня.. стал не так результативен + возраст.. ещё через год, за него уже не дадут больших денег...

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > mauxa 25 апреля 2017, 15:52

      КриРо фору даст многим. И в важных матчах он делает результат, и уж если у него игра не идёт, то почти некому забивать. Лавочники Реала далеко не дотягивают до его уровня. И если продавать Рона, то нужно как минимум адекватную замену иметь, а у Реала таковой пока нет.

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Ajax_Amsterdam 25 апреля 2017, 16:18

      Если все перестанут играть только на Роналду, будет кому забивать.. посмотри на статистику Мораты к примеру.. В важных Матчах он делает игру? Игру сейчас делают Марсело и Карвахаль, но не как не роналду, о чём и говорит его статистика... Нет замены? Мората и Иско на замене, которые в этом сезоне лучше!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 10:36

      Я не против Роналду, просто ему пора на выход.. Он уже не может тащить Реал, с Баварией да, прорвало, но много таких матчей? Вся команда играет на одного Роналду, а он больше не справляется с этим... Мората, да и тот же Бензема забивали бы в разы больше, если бы играли на них, на нападающих, как оно должно быть, а не на Роналду.. На то что создавать моменты, есть Модрич, Кроос, Иско и тд, куча атакующих, а дело нападающих забивать, а не скидывать Роналду!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 10:42

      А про Мбаппе.. да сильный.. но, пока что, не стоит 100+млн как за него просят.. он не нападающий острия, а как раз скорее оттянутый форвард, тоесть позиция Роналду... сидеть на замене, учитывая что Бензема никто не даст посадить, ему не стоит..
      Левандовски, сильный напад, но опять же играть нужно на него в штрафную, а не ему на Роналду...

      Если не продавать Роналду, то его нужно ставить на место центрфорварда, Бенза сажать..

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 14:10

      и Бэйл и Роналду не играют чистых форвардов, поэтому и меняются постоянно..

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 26 апреля 2017, 14:13

      если Роналду перевести в центр, для всех плюс... Он итак постоянно там, следовательно его фланг проваливается, он уже физически не успевает весь матч и нападом бегать и в защите помогать.. плюс его эгоизм, когда все на него играют, в штрафной полезнее, чем часто ему на фланг скидывают мяч.. соответственно получится и отличный напад и позиция слева будет закрыта другим игроком..

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > mauxa 2 мая 2017, 23:56

      вот теперь понимаешь, что Рон ещё та машина по забиванию мячей!! и в этом году не так много забил, потомучто много проходных матчей просто пропустил!!!! а лавочники мелочь пусть лупят! В свою очередь в важных матчах он Лучший!!!! и без него реал не реал... на баварии бы сдулись... а сейчас уже одной ногой в финале!!!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > mauxa 2 мая 2017, 23:57

      да и кстати.. в защите тоже хорошо помогает!!! так что фанам реала с таким напом очень повезло! ЛУЧШИЙ!!!

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