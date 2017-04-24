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    Еськов заявил, что с пониманием отнесся к своей замене на Карасева на матч ЦСКА – «Локомотив»

    Арбитр Алексей Еськов отметил, что с пониманием относится к своей замене на Сергея Карасева на встречу 25-го тура ЦСКА«Локомотив». По его словам, у него был психологически сложный матч между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

    Напомним, в поединке в Санкт-Петербурге, состоявшемся в субботу, 22 апреля, московский судья удалил троих игроков екатеринбургской команды.

    – Центральная игра следующего тура ЦСКА – «Локомотив», которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

    – В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (прим. – заседание должно состояться в ближайшие дни).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 23:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 апреля 2017, 20:14

      У него годовой оплаченный тур на Мальдивах))

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 25 апреля 2017, 11:36

      поделился бы и всё путём)))

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 25 апреля 2017, 07:12

      Да уж...

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 25 апреля 2017, 06:37

      это же какую нужно было получить взятку, чтобы рискнуть всем, что было???

      даже если Газпром простимулирует решение российской контрольно-квалификационной комиссии, надеюсь, что ФИФА отстранит Еськова ПОЖИЗНЕННО!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 апреля 2017, 23:26

      ..., после чего попросил вертухаев снять кандалы хотя бы с ног...

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