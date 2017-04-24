Еськов заявил, что с пониманием отнесся к своей замене на Карасева на матч ЦСКА – «Локомотив»

Арбитр Алексей Еськов отметил, что с пониманием относится к своей замене на Сергея Карасева на встречу 25-го тура ЦСКА – «Локомотив». По его словам, у него был психологически сложный матч между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

Напомним, в поединке в Санкт-Петербурге, состоявшемся в субботу, 22 апреля, московский судья удалил троих игроков екатеринбургской команды.

– Центральная игра следующего тура ЦСКА – «Локомотив», которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (прим. – заседание должно состояться в ближайшие дни).