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    Зидан: «Мы думали, что забьем «Барселоне» третий гол, и поплатились за это»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    «Мы думали, что забьем «Барселоне» третий гол. Но сравнивать счет, играя в меньшинстве, и постоянно держать высокий прессинг – опасно. Мы поплатились за это», – считает француз.

    На 77-й минуте защитник мадридской команды Серхио Рамос получил прямую красную карточку за фол против нападающего Лионеля Месси.

    «Реал» и «Барселона» делят первое место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» имеют один матч в запасе.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 00:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 апреля 2017, 05:44

      Ради такаих матчей жить хочется!!!!!!!!!!по дольше,чтобы видеть много игр

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 апреля 2017, 05:43

      Месси самый лучший!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 апреля 2017, 05:14

      Месси доказал что он лучший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 24 апреля 2017, 04:52

      хорошая игра была
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 апреля 2017, 01:34

      Надо не думать, а забивать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 00:52

      Интересно, какой третий??? барса вторую половину второго тайма вас просто укатала. Мне кажется что Энрике, что Зидан немножечко рановато находятся там, где они сейчас находятся!!!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Павел Буре 24 апреля 2017, 01:07

      У Зидана просто нет Месси....

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > zico2205 24 апреля 2017, 01:08

      согласен! зато есть рон, бенз и бэил, рост которых высок, надо просто грузить подач 50 в штрафную, глядишь 1,2 подачи нападающие и выйграют!!

      -1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > zico2205 24 апреля 2017, 06:26

      А он ему и не нужен . Кто такой меси ?

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 00:50

      не лукавь, лучше спроси у марсело почему не нарушил на роберто???

      2
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