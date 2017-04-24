Зидан: «Мы думали, что забьем «Барселоне» третий гол, и поплатились за это»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Мы думали, что забьем «Барселоне» третий гол. Но сравнивать счет, играя в меньшинстве, и постоянно держать высокий прессинг – опасно. Мы поплатились за это», – считает француз.

На 77-й минуте защитник мадридской команды Серхио Рамос получил прямую красную карточку за фол против нападающего Лионеля Месси.

«Реал» и «Барселона» делят первое место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» имеют один матч в запасе.