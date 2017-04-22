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  • Григорий Иванов: «Матч «Зенита» с «Уралом» Еськов отработал на пять с плюсом»

Григорий Иванов: «Матч «Зенита» с «Уралом» Еськов отработал на пять с плюсом»

22 апреля 2017, 16:46
15

Президент «Урала» Григорий Иванов нелестно отозвался о работе главного судьи поединка 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова. Руководитель считает, что петербуржцы смогли добиться победы только после того, как арбитр оставил «шмелей» ввосьмером, удалив с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... «Зенит» вообще не знал, куда бежать до наших удалений. Короче делайте выводы сами.

Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Еськов Алексей
Комментарии (15)
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shinnik
1492869010
Судья-супер. Зенит барахло.Втроём на вратаря..могли бы и не забивать. Хотя Молло не простили бы...
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MURAD F. A.
1492869263
Иванов молодец, я завидую его чувство юмора. что делать не у всех есть грязпром...........
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Pourport
1492869812
А кто сомневался!Шестерки
Ответить
zenit2012
1492874353
Главные новости: через новость все про Луческу...админ пора переключится на игру Ростов:Спартак)))
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Бриг
1492876046
Нормально судил. А Урал команда боевая, хулиганистая. Может еще чего-нибудь добьется. Кубок?
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cska-62
1492878614
"Пять с плюсом..." Это, прошу прощения, миллионов? В рублях? Или в евро?
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Саша Горцев
1492884395
Стадион ГОВНО, атмосфера болотная(говно),судья вообще ГОВНО... Это перевод слов Григория Иванова президента УРАЛА...., я так думаю он это и хотел сказать...
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exreporter
1492894905
Иванов оооочень специфический человек, кто знает ) И нужно что-то экстренное, чтобы оказаться с ним по одну сторону баррикад ) Но это тот случай ) Именно тот)
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