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    Григорий Иванов: «Матч «Зенита» с «Уралом» Еськов отработал на пять с плюсом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов нелестно отозвался о работе главного судьи поединка 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова. Руководитель считает, что петербуржцы смогли добиться победы только после того, как арбитр оставил «шмелей» ввосьмером, удалив с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... «Зенит» вообще не знал, куда бежать до наших удалений. Короче делайте выводы сами.

    Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 16:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 23 апреля 2017, 00:01

      Иванов оооочень специфический человек, кто знает ) И нужно что-то экстренное, чтобы оказаться с ним по одну сторону баррикад ) Но это тот случай ) Именно тот)

      0
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 22 апреля 2017, 21:06

      Стадион ГОВНО, атмосфера болотная(говно),судья вообще ГОВНО... Это перевод слов Григория Иванова президента УРАЛА...., я так думаю он это и хотел сказать...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 апреля 2017, 19:30

      "Пять с плюсом..."

      Это, прошу прощения, миллионов? В рублях? Или в евро?

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2017, 18:47

      Нормально судил. А Урал команда боевая, хулиганистая. Может еще чего-нибудь добьется. Кубок?

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 22 апреля 2017, 18:19

      Главные новости: через новость все про Луческу...админ пора переключится на игру Ростов:Спартак)))

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 апреля 2017, 17:03

      А кто сомневался!Шестерки

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 апреля 2017, 16:54

      Иванов молодец, я завидую его чувство юмора. что делать не у всех есть грязпром...........

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 16:50

      Судья-супер.
      Зенит барахло.Втроём на вратаря..могли бы и не забивать.
      Хотя Молло не простили бы...

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > shinnik 22 апреля 2017, 16:52

      Даже жалко стало Заболотного в этот момент...

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