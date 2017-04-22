Григорий Иванов: «Матч «Зенита» с «Уралом» Еськов отработал на пять с плюсом»

Президент «Урала» Григорий Иванов нелестно отозвался о работе главного судьи поединка 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова. Руководитель считает, что петербуржцы смогли добиться победы только после того, как арбитр оставил «шмелей» ввосьмером, удалив с поля Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... «Зенит» вообще не знал, куда бежать до наших удалений. Короче делайте выводы сами.

Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен», – сказал Иванов.