Мутко считает, что «Лужники» станут украшением страны и лицом российского футбола

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил восхищение реконструированной к мировому первенству 2018 года Большой спортивной ареной «Лужники». По его мнению, стадион станет украшением страны и будет олицетворять российский футбол.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, арена будет полностью готова в мае. Тогда же состоится и визит в «Лужники» комиссии ФИФА.

«Сейчас посмотрел «Лужники». Конечно, я в восторге от стадиона – роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей», – сказал Мутко.

Напомним, что «Лужники» примут матч открытия чемпионата мира-2018, а также одну из полуфинальных встреч и финал.