Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко считает, что «Лужники» станут украшением страны и лицом российского футбола

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил восхищение реконструированной к мировому первенству 2018 года Большой спортивной ареной «Лужники». По его мнению, стадион станет украшением страны и будет олицетворять российский футбол.

    Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, арена будет полностью готова в мае. Тогда же состоится и визит в «Лужники» комиссии ФИФА.

    «Сейчас посмотрел «Лужники». Конечно, я в восторге от стадиона – роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей», – сказал Мутко.

    Напомним, что «Лужники» примут матч открытия чемпионата мира-2018, а также одну из полуфинальных встреч и финал.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11