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    УПЛ. «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо»

    В матче 3-го тура плей-офф УПЛ группы А донецкий «Шахтер» в гостях добился минимальной победы над киевским «Динамо» – 1:0. Автором единственного гола стал Факундо Феррейра.

    Таким образом, «Шахтер» набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя идущее на втором месте «Динамо» на 14 баллов.

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 4-й тур. Группа А

    Динамо – Шахтер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Феррейра, 12.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 апреля 2017, 23:25

      Пойди набери за 4 !!! Тура 69 очков)))
      Это Украина детка

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      Рейтинг: +1351

      15112007 21 апреля 2017, 23:00

      Моя ставка была на ничью

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