УПЛ. «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо»

В матче 3-го тура плей-офф УПЛ группы А донецкий «Шахтер» в гостях добился минимальной победы над киевским «Динамо» – 1:0. Автором единственного гола стал Факундо Феррейра.
Таким образом, «Шахтер» набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя идущее на втором месте «Динамо» на 14 баллов.
Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 4-й тур. Группа А
Гол: 0:1 – Феррейра, 12.
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Источник: Бомбардир.ру