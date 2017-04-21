УПЛ. «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо»

В матче 3-го тура плей-офф УПЛ группы А донецкий «Шахтер» в гостях добился минимальной победы над киевским «Динамо» – 1:0. Автором единственного гола стал Факундо Феррейра.

Таким образом, «Шахтер» набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя идущее на втором месте «Динамо» на 14 баллов.

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 4-й тур. Группа А

Динамо – Шахтер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Феррейра, 12.

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