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    Вице-президент «Монако» Васильев не видит пределов для своей команды

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что его переполняет гордость за свою команду после ее выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Нас всех переполняет гордость за команду. Мы видим, что наш проект работает. Мы не ожидали этого в начале сезона, но знали, что у нас отличная команда и топ-тренер.

    Результаты жеребьевки? Сейчас не так важно, кто станет нашим следующим соперником. Полуфинал – уже большое достижение, но если мы сможем пройти дальше… У «Монако» нет предела», – сказал Васильев.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: L' Equipe

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    20.04.2017 07:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 20 апреля 2017, 13:23

      В полуфинале желаю победить "Атлетико"!

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 апреля 2017, 09:26

      Практически самая молодая команда (по возрасту игроков) вышла в полуфинал ЛЧ. Это большой успех. Желаю Монако победы в ЛЧ.

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