Вице-президент «Монако» Васильев не видит пределов для своей команды

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что его переполняет гордость за свою команду после ее выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Нас всех переполняет гордость за команду. Мы видим, что наш проект работает. Мы не ожидали этого в начале сезона, но знали, что у нас отличная команда и топ-тренер.

Результаты жеребьевки? Сейчас не так важно, кто станет нашим следующим соперником. Полуфинал – уже большое достижение, но если мы сможем пройти дальше… У «Монако» нет предела», – сказал Васильев.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.