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Ари и Фарфан помогли пострадавшим в крупном ДТП

19 апреля 2017, 13:26
20

Футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан помогли людям, пострадавшим в ДТП. Игроки возвращались на собственных автомобилях с выездного матча против «Арсенала» (3:0). Об их поступке рассказал тренер вратарей клуба Заур Хапов.

«Там серьезное ДТП было. Фарфан и Ари остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Я никогда не сомневался в наших ребятах. Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут, если нужно. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг», – сказал Хапов.

Напомним, оба футболиста пополнили состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Фарфан Джефферсон
Комментарии (20)
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acer2003
1492597677
Молодцы,мужики !!!
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Amalyy912
1492598007
а остальные как добирались?или просто мимо проехали?
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filosof sparty
1492598069
Молодцы конечно..., но жаль, что мы живём в мире, где совершенно нормальное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение уже кажется подвигом(
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XaXatyn
1492598767
Вот как себя футболисты вести должны , а не бухать и гонять через сплошные , хотя понятно это же легионеры !
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Etiainen
1492599346
эт все в Локо такие ^_^
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SeniorMoroz91
1492599876
Красавцы...а дтп наверное создают игроки которые по 5,5 млн евро в год получают
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bringing
1492601561
Respect
Ответить
!77
1492603995
Всё равно что хватить человека за то, что он не насрал в писуар. Дожились.
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Leon_ARS
1492609451
Господи! Помогли - молодцы, но зачем же теперь кричать об этом на каждом углу?
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Krics
1492622196
Нормальные мужики, уважуха.
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