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    Ари и Фарфан помогли пострадавшим в крупном ДТП

    Футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан помогли людям, пострадавшим в ДТП. Игроки возвращались на собственных автомобилях с выездного матча против «Арсенала» (3:0). Об их поступке рассказал тренер вратарей клуба Заур Хапов.

    «Там серьезное ДТП было. Фарфан и Ари остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Я никогда не сомневался в наших ребятах. Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут, если нужно. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг», – сказал Хапов.

    Напомним, оба футболиста пополнили состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 13:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +893

      Krics 19 апреля 2017, 20:16

      Нормальные мужики, уважуха.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 20:06

      Молодцы!!!!!!!!!! РЕспект

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 19 апреля 2017, 16:44

      Господи! Помогли - молодцы, но зачем же теперь кричать об этом на каждом углу?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 апреля 2017, 15:44

      Молодцы, уважаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      !77 19 апреля 2017, 15:13

      Всё равно что хватить человека за то, что он не насрал в писуар. Дожились.

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 19 апреля 2017, 14:32

      Respect

      2
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 19 апреля 2017, 14:04

      Красавцы...а дтп наверное создают игроки которые по 5,5 млн евро в год получают

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 19 апреля 2017, 13:55

      эт все в Локо такие ^_^

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 апреля 2017, 13:46

      Вот как себя футболисты вести должны , а не бухать и гонять через сплошные , хотя понятно это же легионеры !

      8
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > sv1969 19 апреля 2017, 14:41

      да пусть бухают, но они ведут себя, как люди, а не как черти последние... да еще и забивать не забывают..

      1
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > sv1969 19 апреля 2017, 14:45

      Я уже не первый раз замечаю, что "люди" которые употребляют алкоголь, думают, все остальные люди, делают тоже самое!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 апреля 2017, 13:34

      Молодцы конечно..., но жаль, что мы живём в мире, где совершенно нормальное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение уже кажется подвигом(

      14
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > filosof sparty 19 апреля 2017, 13:51

      Беда в том, что современное общество в совершенстве владеет гаджетами, а оказать ПМП либо не умеют, либо стесняются. людям проще снять пострадавших на камеру, а протянуть руку помощи - мозгов не хватает. есть и такие, кто не знает как температуру померить. то ли в ухо градусник, то ли в жопу.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > filosof sparty 19 апреля 2017, 14:44

      к сожалению так и есть( но тут ник то бы и не узнал о случившемся, если бы не Хапов... ребята сами в прессу не полезли, а значит вряд ли они сами считают, что совершили подвиг...
      PS уверен, что если бы на их месте были всеми горячо любимые Кокорин, Мамаев, Дзюба то они даже не остановились бы... а если бы остановились, то потом в прессе такую бучу устроили, как будто планету от вторжения инопланетян спасли...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > sergey_86-76 19 апреля 2017, 19:08

      Ни прибавить не отнять

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > RedGreenHooligan 19 апреля 2017, 19:11

      Кокоша однозначно, мамаев наверное тоже, а вот Дзюба врядли, всё таки его плохие качества немного другого свойства

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