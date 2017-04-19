Ари и Фарфан помогли пострадавшим в крупном ДТП

Футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан помогли людям, пострадавшим в ДТП. Игроки возвращались на собственных автомобилях с выездного матча против «Арсенала» (3:0). Об их поступке рассказал тренер вратарей клуба Заур Хапов.

«Там серьезное ДТП было. Фарфан и Ари остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Я никогда не сомневался в наших ребятах. Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут, если нужно. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг», – сказал Хапов.

Напомним, оба футболиста пополнили состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно.