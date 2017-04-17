«Милан», «Арсенал» и «Интер» попробуют подписать Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема находится в сфере интересов трех европейских клубов. «Милан», «Арсенал» и «Интер» летом намерены предложить 29-летнему французу контракты.

Согласно AS, руководство испанского клуба рассматривает возможность продажи Бензема в связи с потенциальной покупкой полузащитника «Челси» Эдена Азара.

В нынешнем сезоне форвард забил 17 голов и отдал семь результативных передач в 39-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.