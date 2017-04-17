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    Фантазиста: LeXxX282828 стал победителем матча «Спартак» – «Зенит» и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

    «Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

    Победителем стал LeXxX282828, который дал 13 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

    Второе место занял ViperX, набравший с победителем одинаковое количество очков, однако приславший свои ответы позднее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3000 рублей на меню + 3000 болларов.

    На третьем месте расположился palych1974. Он заработал 3300 очков и получает подарочный сертификат на сумму в 2000 рублей на меню + 2000 болларов.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 17:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2017, 03:48

      А я со своими 2100 баллами аж...на 534 месте, хотя правильных ответов было 9


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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 апреля 2017, 21:21

      Хоть на маленькую зашлите...((((

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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 20:19

      Красавчики! Мои поздравления!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 апреля 2017, 19:01

      Поздравляю! Рад за тебя.
      Хотя я не участвовал в этом конкурсе.
      Пропустил...

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 апреля 2017, 15:42

      Экстрасенсы))) Мои поздравления))

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 апреля 2017, 13:21

      поздравления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      vadim1989 17 апреля 2017, 12:46

      а где посмотреть результаты??? помогите

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > vadim1989 17 апреля 2017, 14:35

      в этой новости нажать на фантазиста, появятся вопросы, а в соседнем окне (ссылки на вопросами) есть рейтинг.

      2
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 17 апреля 2017, 10:57

      А я 6-м оказался. И хотя очков с третьим место поровну, но у него на один правильный ответ больше! А так спасибо - интересный конкурс!))

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      Рейтинг: +581

      Чеба 17 апреля 2017, 10:49

      С победой!

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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 17 апреля 2017, 09:52

      Красава

      0
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