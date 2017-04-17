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  • Фантазиста: LeXxX282828 стал победителем матча «Спартак» – «Зенит» и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

Фантазиста: LeXxX282828 стал победителем матча «Спартак» – «Зенит» и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

17 апреля 2017, 17:00
18

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Победителем стал LeXxX282828, который дал 13 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял ViperX, набравший с победителем одинаковое количество очков, однако приславший свои ответы позднее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3000 рублей на меню + 3000 болларов.

На третьем месте расположился palych1974. Он заработал 3300 очков и получает подарочный сертификат на сумму в 2000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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SantiagoGridunias
1492372852
Тоже самое!!!
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brutus6666
1492382346
Как узнать своё место в конкурсе ? У меня вроде как только три неправильных ответа
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Александр Став
1492415820
А я 6-м оказался. И хотя очков с третьим место поровну, но у него на один правильный ответ больше! А так спасибо - интересный конкурс!))
Ответить
vadim1989
1492422408
а где посмотреть результаты??? помогите
Ответить
Karpathian
1492424472
поздравления!
Ответить
forward33
1492432922
Экстрасенсы))) Мои поздравления))
Ответить
DIDI 23
1492444881
Поздравляю! Рад за тебя. Хотя я не участвовал в этом конкурсе. Пропустил...
Ответить
kamaz89
1492449557
Красавчики! Мои поздравления!!
Ответить
shinnik
1492453297
Хоть на маленькую зашлите...((((
Ответить
арейская
1492476515
А я со своими 2100 баллами аж...на 534 месте, хотя правильных ответов было 9
Ответить
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