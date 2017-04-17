Фантазиста: LeXxX282828 стал победителем матча «Спартак» – «Зенит» и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Победителем стал LeXxX282828, который дал 13 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял ViperX, набравший с победителем одинаковое количество очков, однако приславший свои ответы позднее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3000 рублей на меню + 3000 болларов.

На третьем месте расположился palych1974. Он заработал 3300 очков и получает подарочный сертификат на сумму в 2000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».