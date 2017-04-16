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    Конте взял на себя вину за поражение от «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Специалист взял на себя вину за поражение.

    «Манчестер Юнайтед» был достойнее нас и заслужил победу, они выглядели более мотивированными. В таких ситуациях всегда виноват только тренер. Я не смог должным образом настроить команду, не хватило мотивации. Вопрос чемпионства еще не закрыт. «Тоттенхэм» прекрасно играет. Но и мы проводим отличный сезон и должны стать чемпионами. Матч с «МЮ» мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации тяжело играть», – сказал Конте.

    «Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    16.04.2017 20:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 апреля 2017, 12:04

      однако надо выигрывать, а то петухи еще чемпионат возьмут...

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 22:22

      С кем не бывает.Верим тебе, забей.Всё будет хорошо и было хорошо.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 апреля 2017, 22:08

      Лучше бы он не вину на себя вешал,а настроил команду перед матчем.Челси вареные какие то весь матч были...С чего бы это???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 апреля 2017, 21:03

      Все по делу

      2
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2017, 20:59

      Мужик. Без нытья.

      4
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