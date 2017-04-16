Конте взял на себя вину за поражение от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Специалист взял на себя вину за поражение.

«Манчестер Юнайтед» был достойнее нас и заслужил победу, они выглядели более мотивированными. В таких ситуациях всегда виноват только тренер. Я не смог должным образом настроить команду, не хватило мотивации. Вопрос чемпионства еще не закрыт. «Тоттенхэм» прекрасно играет. Но и мы проводим отличный сезон и должны стать чемпионами. Матч с «МЮ» мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации тяжело играть», – сказал Конте.

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.