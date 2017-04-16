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  • Конте взял на себя вину за поражение от «Манчестер Юнайтед»

Конте взял на себя вину за поражение от «Манчестер Юнайтед»

16 апреля 2017, 20:52
5

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Специалист взял на себя вину за поражение.

«Манчестер Юнайтед» был достойнее нас и заслужил победу, они выглядели более мотивированными. В таких ситуациях всегда виноват только тренер. Я не смог должным образом настроить команду, не хватило мотивации. Вопрос чемпионства еще не закрыт. «Тоттенхэм» прекрасно играет. Но и мы проводим отличный сезон и должны стать чемпионами. Матч с «МЮ» мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации тяжело играть», – сказал Конте.

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Конте Антонио
Комментарии (5)
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Kano
1492365586
Мужик. Без нытья.
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NapaS
1492365817
Все по делу
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mutabor0992
1492369722
Лучше бы он не вину на себя вешал,а настроил команду перед матчем.Челси вареные какие то весь матч были...С чего бы это???
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САНЁК17
1492370558
С кем не бывает.Верим тебе, забей.Всё будет хорошо и было хорошо.
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BAIv
1492419884
однако надо выигрывать, а то петухи еще чемпионат возьмут...
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