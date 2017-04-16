«Ливерпулю» интересен Пулишич

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Ливерпуль». «Боруссия» не хочет расставаться с многообещающим игроком, за которого клуба АПЛ готов заплатить более 30 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро.

Пулишич в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 25 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.