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    «Ливерпулю» интересен Пулишич

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Ливерпуль». «Боруссия» не хочет расставаться с многообещающим игроком, за которого клуба АПЛ готов заплатить более 30 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро.

    Пулишич в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 25 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 апреля 2017, 09:49

      Конечно, Пулишич интересный человек, с ним есть, о чём поговорить, что обсудить

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