Серия А. Гол Сапаты на восьмой добавленной минуте принес «Милану» ничью в игре с «Интером»

В поединке 32-го тура Серии А «Интер» сыграл вничью с «Миланом».

После первого тайма «нерадзурри» вели с разницей в два мяча после точных ударов Антонио Кандревы и Мауро Икарди. До 83-й минуты номинальные хозяева поля удерживали добытое преимущество, однако сначала Алессио Романьоли сократил отставание в счете, а на восьмой компенсированной минуте Кристиан Сапата и вовсе принес «россонери» ничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Интер – Милан – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Кандрева, 36; 2:0 – Икарди, 44; 2:1 – Романьоли, 83; 2:2 – Сапата, 90.

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