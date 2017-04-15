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    Серия А. Гол Сапаты на восьмой добавленной минуте принес «Милану» ничью в игре с «Интером»

    В поединке 32-го тура Серии А «Интер» сыграл вничью с «Миланом».

    После первого тайма «нерадзурри» вели с разницей в два мяча после точных ударов Антонио Кандревы и Мауро Икарди. До 83-й минуты номинальные хозяева поля удерживали добытое преимущество, однако сначала Алессио Романьоли сократил отставание в счете, а на восьмой компенсированной минуте Кристиан Сапата и вовсе принес «россонери» ничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Интер – Милан – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кандрева, 36; 2:0 – Икарди, 44; 2:1 – Романьоли, 83; 2:2 – Сапата, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 15 апреля 2017, 22:02

      судью на кол!!!
      такое ощущение,что он дал бы Милану хоть весь день играть,пока не сравняют счет!!!
      короче считаю,что Интер незаслуженно лишился победы!!!

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 15 апреля 2017, 15:42

      Экхм... После такой концовки в миланском дерби я только могу сказать: "Ебануться!"

      4
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 15 апреля 2017, 15:42

      демоны

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 15 апреля 2017, 15:36

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 15 апреля 2017, 15:34

      На восьмой добавленной из пяти. Запороли экспресс.

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 15 апреля 2017, 15:33

      Чёртов судья!

      2
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