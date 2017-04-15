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    Клопп: «Плохая игра «Ливерпуля» не связана с отсутствием «плана Б»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о тактике команды в этом сезоне, а также ответил на критику, связанную с отсутствием нескольких планов на игру.

    «Я теряю уважение к людям, которые пытаются со мной говорить о «планах А» и «планах Б». В этом году мы показывали отличный футбол, имея большой процент владения мячом. Если вы вспомните мою «Боруссию», то она играла также. Не было ни прессинга, ни контр-прессинга. Но мы побеждали и добивались результатов. Наша плохая игра в этом сезоне не связана с отсутствием «плана Б». Нам просто не удались определенные матчи», – сказал специалист.

    «Ливерпуль» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: FourFourTwo

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    15.04.2017 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 апреля 2017, 16:45

      О, нет, Юрген, не теряй уважение ко мне!((

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