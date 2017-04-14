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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Чуковский: «Обвинять «Матч ТВ» за показ КХЛ вместо Лиги чемпионов – некорректно»

Чуковский: «Обвинять «Матч ТВ» за показ КХЛ вместо Лиги чемпионов – некорректно»

14 апреля 2017, 14:20
29

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский поделился мнением о том, что телеканал «Матч ТВ» не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

«Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей – задача сложная, но вполне решаемая. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

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Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Россия Бавария Реал
Комментарии (29)
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лёха72
1492169691
да есть канал кхл.можно было включить лч
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vladimir-7
1492169797
Подключилась корпоративная защита СМИ.
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den161
1492171136
в чем проблема то... Не вижу вообще ничего криминального что бы даже говорить об этом, а если уж говорить то матч КХЛ финал кубка Гагарина с участием 2-х российских команд, а лига чемпионов - просто хороший матч с участием топовых команд. Поэтому приоритет в данном случае отдал бы хоккею. Вот если бы в 1/4 лч играл российский клуб - другое дело
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overlom
1492174545
В хоккее есть только НХЛ, - всё остальное дворовые соревнования
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Тони Монтана Б
1492176703
А кто обвиняет. 99% смотрят через интернет и им не до телевизора.
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Konjaga
1492186361
Не надо ни хоккей,ни футбол транслировать!Только худ.гимнастику,синх.плавание,бадминтон,сука и настольный теннис!
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Nesterenko
1492204208
Ну показали бы матч с начала в записи? Что в этом сложного то???
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Georg 07 rus
1492279477
Да что ты говоришь !!!Очень неправильно поступили с футболом !!!
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