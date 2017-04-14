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    Чуковский: «Обвинять «Матч ТВ» за показ КХЛ вместо Лиги чемпионов – некорректно»

    Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский поделился мнением о том, что телеканал «Матч ТВ» не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

    «Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

    Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей – задача сложная, но вполне решаемая. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

    Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

    Источник: Спорт FM

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    14.04.2017 14:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 апреля 2017, 21:04

      Да что ты говоришь !!!Очень неправильно поступили с футболом !!!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 апреля 2017, 00:10

      Ну показали бы матч с начала в записи? Что в этом сложного то???

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 14 апреля 2017, 19:12

      Не надо ни хоккей,ни футбол транслировать!Только худ.гимнастику,синх.плавание,бадминтон,сука и настольный теннис!

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 16:31

      А кто обвиняет. 99% смотрят через интернет и им не до телевизора.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Тони Монтана Б 16 апреля 2017, 22:29

      Есть люди который нет возможности смотреть через интернета когда можно было смотреть бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +26

      overlom 14 апреля 2017, 15:55

      В хоккее есть только НХЛ, - всё остальное дворовые соревнования

      -2
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 апреля 2017, 14:58

      в чем проблема то... Не вижу вообще ничего криминального что бы даже говорить об этом, а если уж говорить то матч КХЛ финал кубка Гагарина с участием 2-х российских команд, а лига чемпионов - просто хороший матч с участием топовых команд. Поэтому приоритет в данном случае отдал бы хоккею. Вот если бы в 1/4 лч играл российский клуб - другое дело

      3
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi > den161 14 апреля 2017, 15:01

      тут даже приоритет не столько хоккею был отдан, сколько матчу, начавшемуся раньше

      5
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      Рейтинг: +324

      hellkid > kuchipachi 14 апреля 2017, 17:46

      было бы глупо начавшийся матч не показать до конца, так что все правильно. поставь себя на место смотревших хоккей. смотришь ты такой матч ЛЧ, а на 77 минуте его вырубают и начинают показывать хоккей - ты бы был недоволен

      1
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi > hellkid 14 апреля 2017, 18:24

      Так я ничего против и не говорю. Наоборот - все правильно сделали

      0
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > kuchipachi 15 апреля 2017, 13:10

      точно, в первый раз не так понял :)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2017, 14:36

      Подключилась корпоративная защита СМИ.

      -2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 апреля 2017, 14:34

      да есть канал кхл.можно было включить лч

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > лёха72 14 апреля 2017, 14:36

      Есть каналы Матч Футбол 1, Матч Футбол 2 и Матч Футбол 3. Я смотрел по ним оба матча с первой минуты

      5
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      Рейтинг: +816

      diktatop > bset 14 апреля 2017, 14:57

      футболы они все платные а кхл входит в стандартный пакет кабельного тв который есть у каждого 2

      -1
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