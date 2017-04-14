Чуковский: «Обвинять «Матч ТВ» за показ КХЛ вместо Лиги чемпионов – некорректно»

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский поделился мнением о том, что телеканал «Матч ТВ» не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

«Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей – задача сложная, но вполне решаемая. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

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