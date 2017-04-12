Коке: «Новички «Атлетико» пришлись ко двору»

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что прогресс его команды в текущем сезоне очевиден. Он отметил новичков, которые легко влились в коллектив.

«Мне кажется, изменения пошли нам на пользу, а новички пришлись ко двору. Благодаря им, у нас появились варианты в атаке, и мы в целом стали играть разнообразнее. Любой, кто выходит на поле, может закрыть несколько позиций, и это дает нам преимущество», – заявил Коке.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.