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    Коке: «Новички «Атлетико» пришлись ко двору»

    Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что прогресс его команды в текущем сезоне очевиден. Он отметил новичков, которые легко влились в коллектив.

    «Мне кажется, изменения пошли нам на пользу, а новички пришлись ко двору. Благодаря им, у нас появились варианты в атаке, и мы в целом стали играть разнообразнее. Любой, кто выходит на поле, может закрыть несколько позиций, и это дает нам преимущество», – заявил Коке.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 09:16
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