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    В РФПЛ намерены вернуться к практике бригад из пяти судей

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил о готовности лиги вернутся к практике с бригадами из пяти судей. Ожидается, что полновесные бригады арбитров будут работать уже в этом сезоне в наиболее значимых и статусных матчах.

    «В таком подходе нет ничего нового, на некоторые матчи уже назначались такие бригады – судья, два помощника, два дополнительных ассистента судьи и резервный судья. Естественно, мы вернемся к практике назначения полновесных судейских бригад на наиболее знаковые и сложные матчи, чтобы свести к минимуму возможное количество ошибочных решений.

    Я уже говорил, что сейчас у нас вообще нет проходных встреч в чемпионате, у нас любая игра имеет большое значение для обеих команд с точки зрения их места в турнирной таблице. Поэтому мы будем ориентироваться на то, насколько важно нам назначить на ту или иную игру полновесную бригаду судей.

    Конечно, есть сложности с судьями, безусловно. Потому что в начале сезона мы ориентировались на одних арбитров, а сейчас ситуация, прежде всего, в количественном отношении другая. Будем исходить из того, чтобы максимально качественно обеспечивать каждую игру», – заявил Будогосский.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2017 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2017, 12:30

      Это, наверное, Будогосский против повтора по определении взятия ворот (забит гол
      или нет).

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 апреля 2017, 11:38

      А что толку, если судьи за воротами просто стоят и пиво пьют и не могут нормально определить пересёк мяч линию ворот или нет, вышел мяч "на угловой" или будет удар от ворот. Практика показала, что никакой пользы от двух дополнительных дармоедов нет, только деньги им платить.

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