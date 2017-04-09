В РФПЛ намерены вернуться к практике бригад из пяти судей

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил о готовности лиги вернутся к практике с бригадами из пяти судей. Ожидается, что полновесные бригады арбитров будут работать уже в этом сезоне в наиболее значимых и статусных матчах.

«В таком подходе нет ничего нового, на некоторые матчи уже назначались такие бригады – судья, два помощника, два дополнительных ассистента судьи и резервный судья. Естественно, мы вернемся к практике назначения полновесных судейских бригад на наиболее знаковые и сложные матчи, чтобы свести к минимуму возможное количество ошибочных решений.

Я уже говорил, что сейчас у нас вообще нет проходных встреч в чемпионате, у нас любая игра имеет большое значение для обеих команд с точки зрения их места в турнирной таблице. Поэтому мы будем ориентироваться на то, насколько важно нам назначить на ту или иную игру полновесную бригаду судей.

Конечно, есть сложности с судьями, безусловно. Потому что в начале сезона мы ориентировались на одних арбитров, а сейчас ситуация, прежде всего, в количественном отношении другая. Будем исходить из того, чтобы максимально качественно обеспечивать каждую игру», – заявил Будогосский.