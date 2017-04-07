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«Стратегия-2030»: «Россия должна стать пятой в рейтинге УЕФА, сборная – квалифицироваться в финальные стадии турниров»

7 апреля 2017, 08:15
30

Опубликована новая редакция общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года, которая носит название «Стратегия-2030». В ней отмечены несколько ключевых моментов:

– место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го места (цель – 5-е место);

– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;

– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

– положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.

Также обозначены цели для сборной России:

– динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);

– динамика доли аудитории, положительно оценивающей результаты сборной (данные опросов общественного мнения).

Стоит отметить, что в главе «Стратегии», посвященной чемпионату мира-2018, никакие спортивные цели не обозначены. Сама программа может быть принята 8 апреля на ближайшей конференции РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (30)
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BAIv
1491542984
всё понятно забудут через 10 лет и придумают новую .. главное бабло под стратегию осваивать
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Torvald64
1491543092
Приходят лесные мыши к сове как-то раз и говорят: "Сова, ты в лесу самая мудрая, просим совет. Мы маленькие, слабые. Все нас бьют, едят. Сил никаких нет. Что нам нужно сделать, чтобы что-то изменить?" Сова долго думала, а потом отвечает: "Есть одна идея. Вам надо в ёжиков превратиться. Они колючие, могут за себя постоять, их никто не трогает. Да, определенно, превратитесь в ёжиков и всё будет хорошо". Ну мыши профигели минутку от такого совета, а потом спрашивают: "Сова, но скажи, как? Как, черт возьми, мы превратимся в ёжиков?!!..". Сова: "Нуу... Это сложный вопрос. Я не тактик, я стратег". Что-то у нас в руководстве, смотрю дохренв стратегов, а вот с тактиками туговато...
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ALeX-161-rus
1491543411
Насчет чемпионата мира цель уже давно поставили. Выиграть его! Смешно представить,условный Дзюба или Кутепов,чемпион мира по футболу))
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acer2003
1491543898
Есть такое - Кремлёвский мечтатель !, так вот здесь РФСовский мечтун ! ))) и 3,14здун
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Berdchanin
1491547113
сказка
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Dominator777
1491548051
А где в стратегии создание новых детских и юношеских футбольных школ и академий, комплектование их квалифицированными тренерами, финансирование, принципы отбора в эти школы и академии (слюшай, да, я дырэктор магазин, возьми моего племяша в команду, на нем форма круто смотрится), государственная поддержка любительского (дворового) футбола, откуда в большой футбол приходили талантливые футболисты?
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firs04
1491549756
Еще забыли запланировать чтобы Российский игрок золотой мяч получил
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Павел Амурский
1491550755
С такой сборной, как спартак, все время будем только позориться.
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Atom2020
1491551142
А где самый главный пункт - научить деревья играть в футбол? ... Такие стратегии я тоже могу писать ... взять стратегию любой топ-футбольной страны ... подставить слово "Россия" ... разбавить все это пространной лабудой, за которую потом хрен спросишь с того, кто все это писал ... и идти за очередной многомиллионной подачкой из бюджета ... Ну а хер ли ... "Стратегия-2030" ... это вам не просто писулька ... этож как все сейчас заработает, закрутится ... как заживем, прямо гордость берет ... всего-то до 2030 года подождать ... Интересно, до 2050 года совесть не позволила написать, чтоб уж сразу лет на 30 кормушку легализовать?
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Tostao
1491554071
Эта "Стратегия" не лучше прожектов бывшего президента РФС Фурсенко. Общие, ничем не подкреплённые фразы, никакой конкретики, вода на киселе. В общем: как обычно.
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