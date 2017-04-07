Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Стратегия-2030»: «Россия должна стать пятой в рейтинге УЕФА, сборная – квалифицироваться в финальные стадии турниров»

    Опубликована новая редакция общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года, которая носит название «Стратегия-2030». В ней отмечены несколько ключевых моментов:

    – место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го места (цель – 5-е место);

    – положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;

    – рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

    – положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.

    Также обозначены цели для сборной России:

    – динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);

    – динамика доли аудитории, положительно оценивающей результаты сборной (данные опросов общественного мнения).

    Стоит отметить, что в главе «Стратегии», посвященной чемпионату мира-2018, никакие спортивные цели не обозначены. Сама программа может быть принята 8 апреля на ближайшей конференции РФС.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 7 апреля 2017, 15:34

      Популисты одни. Ни слова за счет чего собираются всего этого достигать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 апреля 2017, 11:45

      Стратеги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 апреля 2017, 11:34

      Эта "Стратегия" не лучше прожектов бывшего президента РФС Фурсенко.
      Общие, ничем не подкреплённые фразы, никакой конкретики, вода на киселе. В общем: как обычно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Tostao 7 апреля 2017, 14:31

      Хорошо хоть нет пункта "стать чемпионом мира в 2030 году". Уже прогресс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 7 апреля 2017, 11:30

      Весело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 апреля 2017, 11:24

      Как спрашивал Алекс из МАдагаскара у пингвина Шкипера "откуда такие сроки?"

      Так и здесь хочется узнать откуда такие цифры?, а почему не 3 или 4 место или 7 , а именно 5-е??? смешно это все выглядит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 7 апреля 2017, 11:22

      Мелковато,надо было стратегию на 2080 год писать и денег под это дело выпросить,потратить и сдохнуть безнаказанно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 7 апреля 2017, 11:20

      А что будет для этого сделано и какие конкретные меры будут предприняты для этого мы, рядовые Россияне, не узнаем вплоть до 2030 года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 апреля 2017, 11:06

      Ха прикол и кто это писал, наверное человек который совсем не в курсе как в России всё происходит через жопу.....сто пудово ничего не получится...ХХХХХХХХААААААААААААААА)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 7 апреля 2017, 11:05

      смешно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 апреля 2017, 10:48

      Пусть губы то закатают, они сами то понимают что несут...., эт ж бред....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11