«Стратегия-2030»: «Россия должна стать пятой в рейтинге УЕФА, сборная – квалифицироваться в финальные стадии турниров»

Опубликована новая редакция общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года, которая носит название «Стратегия-2030». В ней отмечены несколько ключевых моментов:

– место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го места (цель – 5-е место);

– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;

– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

– положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.

Также обозначены цели для сборной России:

– динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);

– динамика доли аудитории, положительно оценивающей результаты сборной (данные опросов общественного мнения).

Стоит отметить, что в главе «Стратегии», посвященной чемпионату мира-2018, никакие спортивные цели не обозначены. Сама программа может быть принята 8 апреля на ближайшей конференции РФС.

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