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    Конте заявил, что останется в «Челси» на следующий сезон

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что продолжит работу в лондонском клубе в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о продлении действующего контракта.

    «Мы боремся за титул чемпиона Англии и хотим добиться этого. В дальнейшем мы постараемся сделать что-то важное. Значит ли это, что я остаюсь? Да, я останусь в «Челси» на следующий сезон», – сказал Конте.

    Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Действующее соглашение итальянского специалиста с синими рассчитано до середины 2019 года.

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    Источник: The Guardian

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    06.04.2017 20:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 08:07

      Отличный тренер, надеюсь в следующем сезоне покажут всё таки как клубы Англии могут играть в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 6 апреля 2017, 20:52

      Молодец , титулы выиграет если удачи не уйдут от команды то на следующим году ЛИГА ЧЕМПИОНОВ будем смотреть с участием ЧЕЛСИ ! ВЕРНО?

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 6 апреля 2017, 20:31

      хороший тренер

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 20:29

      Абрам постарался ! Молодцы оба !

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      Рейтинг: +51

      Антон_87 6 апреля 2017, 20:18

      Ну и правильно

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