Конте заявил, что останется в «Челси» на следующий сезон

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что продолжит работу в лондонском клубе в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о продлении действующего контракта.

«Мы боремся за титул чемпиона Англии и хотим добиться этого. В дальнейшем мы постараемся сделать что-то важное. Значит ли это, что я остаюсь? Да, я останусь в «Челси» на следующий сезон», – сказал Конте.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Действующее соглашение итальянского специалиста с синими рассчитано до середины 2019 года.

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