Арбитр АПЛ Майк Дин повторил празднование гола «Тоттенхэма» в матче судей

В Англии состоялся матч арбитров Премьер-лиги. Судья Майк Дин отметился забитым голом.

48-летний англичанин отпраздновал гол в той же манере, что и во время матча 11 тура чемпионата Англии сезона-2015/16 «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» (3:1). После гола Муссы Дембеле в дебюте встречи судья пробежал по левому флангу, вскинув руки.

Уроженец графства Мерсисайд имеет репутацию болельщика «шпор». В 2003 году Дин получил звание арбитра ФИФА.

Mike Dean. The man, the myth, the legend. pic.twitter.com/oJX7xvKAUS