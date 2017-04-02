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    Арбитр АПЛ Майк Дин повторил празднование гола «Тоттенхэма» в матче судей

    В Англии состоялся матч арбитров Премьер-лиги. Судья Майк Дин отметился забитым голом.

    48-летний англичанин отпраздновал гол в той же манере, что и во время матча 11 тура чемпионата Англии сезона-2015/16 «Тоттенхэм»«Астон Вилла» (3:1). После гола Муссы Дембеле в дебюте встречи судья пробежал по левому флангу, вскинув руки.

    Уроженец графства Мерсисайд имеет репутацию болельщика «шпор». В 2003 году Дин получил звание арбитра ФИФА.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 апреля 2017, 11:44

      Как такого судью вообще можно ставить на матчи команд, которые напрямую борятся с курами за высокие места? По-моему это бред, естественно в спорных эпизодах он будет свистеть в другую сторону...

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 2 апреля 2017, 22:56

      палится чувак ))

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