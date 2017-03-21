Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чеферин: «Пять раз пересекал Сахару на «Ниве» – это такой забавный российский джип»

Чеферин: «Пять раз пересекал Сахару на «Ниве» – это такой забавный российский джип»

21 марта 2017, 21:21
13

Президент УЕФА Александер Чеферин поведал, что за свою жизнь ему довелось шесть раз проехать через крупнейшую пустыню на планете – Сахару. Причем, в пяти случаях он делал это на автомобиле российского производства – «Ниве».

«Мне шесть раз довелось пересечь Сахару – пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на «Ниве» – это такой забавный российский джип, я называю его насмешкой над автомобилем. А еще однажды я проехал от начала до конца пустыни на мотоцикле.

Сахара – фантастична. Однако пересекать ее на мотоцикле невероятно опасно», – цитирует Чеферина New York Times.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Чеферин Александер
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Georg 07 rus
1490120879
Вот урод)))насмешкой!!!???Нива по моему отличная тачка !!!
Ответить
mihail200606
1490123840
если поехать через ту же сахару (или хотя бы по деревенским дорогам средней полосы россии поздней осенью) на ваших европейских "внедорожниках", то водитель нивы будет проезжать мимо и усмехаться...
Ответить
Asbjorn
1490127401
На нашей или которые на экспорт идут?две большие разницы
Ответить
ivanthebest
1490133347
чего ж ты на ауди не поехал или на кашкаи? зассал? Встал бы не доехав и до середины... А нива и не такие испытания выдерживала...
Ответить
Drezden85
1490153859
Насмешка над футбол это назначение чеферина президентом уефа
Ответить
Добрый Бобер
1490160162
Нестыковка какая-то... "Я называю его насмешкой над автомобилем", НО "ПЯТЬ раз вместе с моим шурином и парой друзей..."
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+