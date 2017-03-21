Чеферин: «Пять раз пересекал Сахару на «Ниве» – это такой забавный российский джип»

Президент УЕФА Александер Чеферин поведал, что за свою жизнь ему довелось шесть раз проехать через крупнейшую пустыню на планете – Сахару. Причем, в пяти случаях он делал это на автомобиле российского производства – «Ниве».

«Мне шесть раз довелось пересечь Сахару – пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на «Ниве» – это такой забавный российский джип, я называю его насмешкой над автомобилем. А еще однажды я проехал от начала до конца пустыни на мотоцикле.

Сахара – фантастична. Однако пересекать ее на мотоцикле невероятно опасно», – цитирует Чеферина New York Times.