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    Чеферин: «Пять раз пересекал Сахару на «Ниве» – это такой забавный российский джип»

    Президент УЕФА Александер Чеферин поведал, что за свою жизнь ему довелось шесть раз проехать через крупнейшую пустыню на планете – Сахару. Причем, в пяти случаях он делал это на автомобиле российского производства – «Ниве».

    «Мне шесть раз довелось пересечь Сахару – пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на «Ниве» – это такой забавный российский джип, я называю его насмешкой над автомобилем. А еще однажды я проехал от начала до конца пустыни на мотоцикле.

    Сахара – фантастична. Однако пересекать ее на мотоцикле невероятно опасно», – цитирует Чеферина New York Times.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 21:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 22 марта 2017, 08:22

      Нестыковка какая-то... "Я называю его насмешкой над автомобилем", НО "ПЯТЬ раз вместе с моим шурином и парой друзей..."

      1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 22 марта 2017, 06:37

      Насмешка над футбол это назначение чеферина президентом уефа

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 марта 2017, 00:55

      чего ж ты на ауди не поехал или на кашкаи? зассал? Встал бы не доехав и до середины... А нива и не такие испытания выдерживала...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 марта 2017, 23:16

      На нашей или которые на экспорт идут?две большие разницы

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 марта 2017, 22:17

      если поехать через ту же сахару (или хотя бы по деревенским дорогам средней полосы россии поздней осенью) на ваших европейских "внедорожниках", то водитель нивы будет проезжать мимо и усмехаться...

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > mihail200606 22 марта 2017, 05:41

      Видимо ты кроме нивы ничего и не видел больше.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > mihail200606 22 марта 2017, 05:46

      Или хоть пару соревнований посмотри по пустяным. Всегда япошки были лучшими (крузак, митсуба). Нива там в 10ку ни разу не входила. Максимум чем нива может отличиться, так это тем, что она легкая, на крутой склон может подняться. ВСЁ! Больше никаких преимуществ нет, ни в комфорте, ни в качестве, ни в скорости, ни в маневренности...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Max Urbanov 22 марта 2017, 11:02

      Знаток.. Читай внимательнее.. про японские машины слова не было

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > mihail200606 22 марта 2017, 18:01

      Да знаток, а ты неадекват, раз пытаешься спорить и даже не знаешь информацию правдивую. С 2009 года победители ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙЦЫ! Пежо, мини (мбв), туарег. Да этого япошки доминировали. А ты невменяемый и наивный дурак, который верит в чудо способности наших ведер!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Max Urbanov 22 марта 2017, 21:12

      чудик, угомонись))) иди про машинки читай. сайты перепутал..

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 21 марта 2017, 21:27

      Вот урод)))насмешкой!!!???Нива по моему отличная тачка !!!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Georg 07 rus 21 марта 2017, 22:26

      он хотел сказать - машина хорошая а камфорта маловата

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > Georg 07 rus 22 марта 2017, 01:11

      Довольно точно выразился))

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