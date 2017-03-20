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    Беляев: «Такой пенальти, как в игре с «Арсеналом» на Дзюбе, не ставят»

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал эпизод с назначением пенальти на форварде «Зенита» Артеме Дзюбе в матче 20-го тура РФПЛ. По мнению игрока «оружейников», в борьбе с которым упал нападающий питерцев, не стоило ставить 11-метровый удар в ворота туляков.

    Сине-бело-голубые в итоге одержали победу со счетом 2:0.

    – Эпизод с Дзюбой? За такое пенальти не ставится. Была борьба: Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.

    – Какое впечатление в целом произвел «Зенит»?

    – У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, что им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.

    – Итоговый результат насколько закономерен?

    – Конечно, у «Зенита» было игровое и территориальное преимущество. Они создали больше моментов, но мы неплохо отбивались, пытались выбегать в контратаки. Если бы на первых минутах второго тайма мы не пропустили, могли увезти из Питера очки.

    – Чувствовали поддержку тульских болельщиков?

    – Я хочу поблагодарить всех тех, кто проделал такой путь. Их было достаточно много, их было слышно. Мы не были сегодня одни.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.03.2017 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      Жентус 20 марта 2017, 23:03

      Немного за футболку? Да ты его держал двумя руками, а потом просто завалил, это немного?

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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 20 марта 2017, 20:23

      Если за то что игрока двумя руками держат и не дают с места сдвинутся не ставить пенальти,то за что тогда его вообще ставить?

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